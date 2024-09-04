Міноборони України випустить спеціальні програмно захищені смартфони для військових04.09.24
Військові зможуть використовувати лише спеціально перевірені додатки, згідно з даними заступника міністра оборони з питань цифровізації Катерини Чорногоренко. Центр інновацій Міноборони впроваджує технологію Mobile Device Management (MDM), яка забезпечить для військових “захищені” телефони.
Йдеться про військовий аналог App Store і Google Play, а також попередньо перевірені програми. Наразі таких додатків, за словами Чорногоренка, 68, з яких 14 розроблено виключно для потреб війни. Дані у цих додатках зберігаються у зашифрованому вигляді, а будь-які аномальні активності моніторуються.
Військові зможуть використовувати власні пристрої (смартфони або планшети), але програми, які вони встановлюватимуть, пройдуть ретельний контроль. Міноборони вже запустило дві власні програми — Резерв+ (для військовозобов’язаних) та Армія+ (для військових). Програма Резерв+ призначена для оновлення даних та отримання QR-коду, який можна пред’явити представнику ТЦК під час зустрічі. У майбутньому планується додати функції автоматичного відстрочення та інші корисні можливості, перетворюючи його на свого роду «ТЦК в онлайні».
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Йдеться про військовий аналог App Store і Google Play, а також попередньо перевірені програми. Наразі таких додатків, за словами Чорногоренка, 68
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