Мини ПК Lenovo YOGA Portal c процессором Intel Core i7-14700 и видеокартой NVIDIA RTX 4070 стоит $2500

Компания Lenovo представила новый мини ПК под названием YOGA Portal. Новинка оснащена процессором Intel Core i7-14700 и видеокартой NVIDIA RTX 4070. В компьютере установлено 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель PCIe 4.0 на 1 ТБ, а также имеются два слота M.2 для расширения хранилища.

Учитывая уровень комплектующих и полноценный десктопный процессор, система охлаждения будет работать часто и на довольно высоких оборотах.

Мини ПК Lenovo YOGA Portal имеет встроенный блок питания мощностью 350 Вт. На передней панели расположены разъем для наушников 3.5 мм, два порта USB Type-A 3.2 Gen2 и один порт USB Type-C 3.2 Gen2.

Задняя панель оснащена тремя портами DisplayPort 1.4, одним портом HDMI 2.1, двумя портами USB Type-A 3.2 Gen 1, двумя портами USB Type-A 3.2 Gen 2 и портом RJ45 для подключения к сети. Компактное устройство с размерами 19.5×19.1×10.8 см имеет вес 3.5 кг.

Lenovo YOGA Portal уже доступен для покупки по цене $2500.