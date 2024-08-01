Мини ПК Lenovo YOGA Portal c процессором Intel Core i7-14700 и видеокартой NVIDIA RTX 4070 стоит $250001.08.24
Компания Lenovo представила новый мини ПК под названием YOGA Portal. Новинка оснащена процессором Intel Core i7-14700 и видеокартой NVIDIA RTX 4070. В компьютере установлено 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопитель PCIe 4.0 на 1 ТБ, а также имеются два слота M.2 для расширения хранилища.
Учитывая уровень комплектующих и полноценный десктопный процессор, система охлаждения будет работать часто и на довольно высоких оборотах.
Мини ПК Lenovo YOGA Portal имеет встроенный блок питания мощностью 350 Вт. На передней панели расположены разъем для наушников 3.5 мм, два порта USB Type-A 3.2 Gen2 и один порт USB Type-C 3.2 Gen2.
Задняя панель оснащена тремя портами DisplayPort 1.4, одним портом HDMI 2.1, двумя портами USB Type-A 3.2 Gen 1, двумя портами USB Type-A 3.2 Gen 2 и портом RJ45 для подключения к сети. Компактное устройство с размерами 19.5×19.1×10.8 см имеет вес 3.5 кг.
Lenovo YOGA Portal уже доступен для покупки по цене $2500.
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Мини ПК Lenovo YOGA Portal c процессором Intel Core i7-14700 и видеокартой NVIDIA RTX 4070 стоит $2500Intel Lenovo NVIDIA компьютер
Мини ПК Lenovo YOGA Portal имеет встроенный блок питания мощностью 350 Вт. На передней панели расположены разъем для наушников 3.5 мм, два порта USB Type-A 3.2 Gen2 и один порт USB Type-C 3.2 Gen2.
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