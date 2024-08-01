Міні ПК Lenovo YOGA Portal c процесором Intel Core i7-14700 та відеокартою NVIDIA RTX 4070 коштує $250001.08.24
Компанія Lenovo представила новий міні-ПК під назвою YOGA Portal. Новинка оснащена процесором Intel Core i7-14700 та відеокартою NVIDIA RTX 4070. У комп’ютері встановлено 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та SSD-накопичувач PCIe 4.0 на 1 ТБ, а також є два слоти M.2 для розширення сховища.
Враховуючи рівень комплектуючих та повноцінний десктопний процесор, система охолодження працюватиме часто і на досить високих оборотах.
Міні ПК Lenovo YOGA Portal має вбудований блок живлення потужністю 350 Вт. На передній панелі розташовані роз’єм для навушників 3.5 мм, два порти USB Type-A 3.2 Gen2 та один порт USB Type-C 3.2 Gen2.
Задня панель оснащена трьома портами DisplayPort 1.4, одним портом HDMI 2.1, двома портами USB Type-A 3.2 Gen 1, двома портами USB Type-A 3.2 Gen 2 та портом RJ45 для підключення до мережі. Компактний пристрій із розмірами 19.5×19.1×10.8 см має вагу 3.5 кг.
Lenovo YOGA Portal вже доступний для покупки за ціною $2500.
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Міні ПК Lenovo YOGA Portal c процесором Intel Core i7-14700 та відеокартою NVIDIA RTX 4070 коштує $2500Intel Lenovo NVIDIA комп'ютер
Міні ПК Lenovo YOGA Portal має вбудований блок живлення потужністю 350 Вт. На передній панелі розташовані роз’єм для навушників 3.5 мм, два порти USB Type-A 3.2 Gen2 та один порт USB Type-C 3.2 Gen2.
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