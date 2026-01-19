Мини ПК Lenovo Yoga Mini в корпусе шайбы получил процессоры Intel Core Ultra X7

Lenovo представила компактный цилиндрический мини-ПК Yoga Mini i, построенный на платформе Intel Panther Lake. Устройство получило алюминиевый корпус размером примерно 130×130×48,6 мм, что соответствует классу 1 литр, а вес составляет от 600 г. Вместо классического прямоугольного формата, как у Mac Mini, компания выбрала дизайн в стиле «хоккейной шайбы», сделав акцент на компактности и внешнем виде.

Производительность и конфигурации

Yoga Mini i оснащается процессорами Intel вплоть до Core Ultra X7 358H в сочетании с встроенной графикой Arc Pro B390. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5x-8533 составляет 32 ГБ, что важно для компактной системы без возможности апгрейда ОЗУ. Для хранения данных предусмотрен слот M.2 с поддержкой SSD объемом до 2 ТВ с интерфейсом PCIe 4.0.

Умные функции и оборудование

Lenovo позиционирует Yoga Mini и как «умный настольный ПК». На нижней части корпуса находится RGB-кольцо, которое может работать как индикатор состояния или уведомлений. Система поддерживает Wi-Fi-обнаружение присутствия – компьютер автоматически выходит из сна, когда пользователь заходит в комнату. Также мини-ПК имеет встроенный динамик и два микрофона для голосовых команд и звонков, а кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев.

Порты и беспроводные возможности

Yoga Mini i получил два порта Thunderbolt 4, два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, сетевой порт 2.5GbE и 3,5-мм аудиоразъем. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Lenovo планирует комплектовать систему адаптером питания USB-C мощностью 65 или 100 Вт.

Цена и старт продаж

Ожидается, что Lenovo Yoga Mini и поступит в продажу примерно в июне. Стартовая цена мини-ПК заявлена ​​на уровне около $699.