Мини ПК Lenovo Yoga Mini в корпусе шайбы получил процессоры Intel Core Ultra X7   

Мини ПК Lenovo Yoga Mini в корпусе шайбы получил процессоры Intel Core Ultra X719.01.26
Lenovo представила компактный цилиндрический мини-ПК Yoga Mini i, построенный на платформе Intel Panther Lake. Устройство получило алюминиевый корпус размером примерно 130×130×48,6 мм, что соответствует классу 1 литр, а вес составляет от 600 г. Вместо классического прямоугольного формата, как у Mac Mini, компания выбрала дизайн в стиле «хоккейной шайбы», сделав акцент на компактности и внешнем виде.
Производительность и конфигурации
Yoga Mini i оснащается процессорами Intel вплоть до Core Ultra X7 358H в сочетании с встроенной графикой Arc Pro B390. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5x-8533 составляет 32 ГБ, что важно для компактной системы без возможности апгрейда ОЗУ. Для хранения данных предусмотрен слот M.2 с поддержкой SSD объемом до 2 ТВ с интерфейсом PCIe 4.0.
Умные функции и оборудование
Lenovo позиционирует Yoga Mini и как «умный настольный ПК». На нижней части корпуса находится RGB-кольцо, которое может работать как индикатор состояния или уведомлений. Система поддерживает Wi-Fi-обнаружение присутствия – компьютер автоматически выходит из сна, когда пользователь заходит в комнату. Также мини-ПК имеет встроенный динамик и два микрофона для голосовых команд и звонков, а кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев.
Порты и беспроводные возможности
Yoga Mini i получил два порта Thunderbolt 4, два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, сетевой порт 2.5GbE и 3,5-мм аудиоразъем. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Lenovo планирует комплектовать систему адаптером питания USB-C мощностью 65 или 100 Вт.
Цена и старт продаж
Ожидается, что Lenovo Yoga Mini и поступит в продажу примерно в июне. Стартовая цена мини-ПК заявлена на уровне около $699.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Мини ПК Lenovo Yoga Mini в корпусе шайбы получил процессоры Intel Core Ultra X7 Intel Lenovo компьютер
Lenovo представила компактный цилиндрический мини-ПК Yoga Mini i, построенный на платформе Intel Panther Lake. Устройство получило алюминиевый корпус
Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов Apple Samsung смартфон
В 2023 и 2024 годах продажи смартфонов Apple iPhone и Samsung Galaxy в глобальном масштабе оставались почти на одном уровне. Впрочем, по итогам 2025 года ситуация поменялась
Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов
Doom запустили на мультиварке
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году
Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании
Micron 3610 NVMe – первый потребительский PCIe 5.0 SSD накопитель на базе QLC-памяти
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают
Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook представлены на CES 2026