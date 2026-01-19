  

Мини ПК Lenovo Yoga Mini в корпусе шайбы получил процессоры Intel Core Ultra X7

19.01.26

Lenovo Yoga Mini

 

Lenovo представила компактный цилиндрический мини-ПК Yoga Mini i, построенный на платформе Intel Panther Lake. Устройство получило алюминиевый корпус размером примерно 130×130×48,6 мм, что соответствует классу 1 литр, а вес составляет от 600 г. Вместо классического прямоугольного формата, как у Mac Mini, компания выбрала дизайн в стиле «хоккейной шайбы», сделав акцент на компактности и внешнем виде.

 

Производительность и конфигурации

 

Yoga Mini i оснащается процессорами Intel вплоть до Core Ultra X7 358H в сочетании с встроенной графикой Arc Pro B390. Максимальный объем оперативной памяти LPDDR5x-8533 составляет 32 ГБ, что важно для компактной системы без возможности апгрейда ОЗУ. Для хранения данных предусмотрен слот M.2 с поддержкой SSD объемом до 2 ТВ с интерфейсом PCIe 4.0.

 

Lenovo Yoga Mini

 

Умные функции и оборудование

 

Lenovo позиционирует Yoga Mini и как «умный настольный ПК». На нижней части корпуса находится RGB-кольцо, которое может работать как индикатор состояния или уведомлений. Система поддерживает Wi-Fi-обнаружение присутствия – компьютер автоматически выходит из сна, когда пользователь заходит в комнату. Также мини-ПК имеет встроенный динамик и два микрофона для голосовых команд и звонков, а кнопка питания совмещена со сканером отпечатков пальцев.

 

Порты и беспроводные возможности

 

Yoga Mini i получил два порта Thunderbolt 4, два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, сетевой порт 2.5GbE и 3,5-мм аудиоразъем. Беспроводные интерфейсы представлены Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Lenovo планирует комплектовать систему адаптером питания USB-C мощностью 65 или 100 Вт.

 

Lenovo Yoga Mini

 

Цена и старт продаж

 

Ожидается, что Lenovo Yoga Mini и поступит в продажу примерно в июне. Стартовая цена мини-ПК заявлена ​​на уровне около $699.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
777
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

29.12.25
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
views
55
comments 0
Top news 2025

Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.

29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
14.11.25 | 06.30
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
19.01.26 | 10.15
Мини ПК Lenovo Yoga Mini в корпусе шайбы получил процессоры Intel Core Ultra X7   
Lenovo Yoga Mini

Lenovo представила компактный цилиндрический мини-ПК Yoga Mini i, построенный на платформе Intel Panther Lake. Устройство получило алюминиевый корпус

19.01.26 | 07.03
Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов   
Galaxy S25 Ultra vs iphone 17 pro max

В 2023 и 2024 годах продажи смартфонов Apple iPhone и Samsung Galaxy в глобальном масштабе оставались почти на одном уровне. Впрочем, по итогам 2025 года ситуация поменялась

19.01.26 | 10.15
Мини ПК Lenovo Yoga Mini в корпусе шайбы получил процессоры Intel Core Ultra X7
19.01.26 | 07.03
Apple снова обогнала Samsung на рынке смартфонов
18.01.26 | 16.09
Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров рассылающих спам
18.01.26 | 07.30
Doom запустили на мультиварке
17.01.26 | 15.59
На CES 2026 представлен первый в мире ультразвуковой кухонный нож для дома
17.01.26 | 12.25
YouTube добавила новые функции родительского контроля для украинских пользователей
17.01.26 | 09.08
Самые популярные статьи Википедии в 2025 году
16.01.26 | 19.03
Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и аккумулятором на 6000 мАч станет одним из самых доступных смартфонов компании
16.01.26 | 15.54
Micron 3610 NVMe – первый потребительский PCIe 5.0 SSD накопитель на базе QLC-памяти
16.01.26 | 12.45
Аудиосистема Redmi Soundbar Speaker 2 Pro — бюджетная модель от Xiaomi с беспроводным сабвуфером
16.01.26 | 10.30
JBL представила три новых игровых гарнитуры серии Quantum
16.01.26 | 06.56
Не только память. Блоки питания и системы охлаждения тоже подорожают
15.01.26 | 23.05
Мир виртуальных развлечений: как создать атмосферу полного погружения в игру
15.01.26 | 18.50
Battlefield 6 потеряла 90 % активных игроков
15.01.26 | 16.07
HP OmniBook, OmniStudio X и Chromebook представлены на CES 2026