Міні ПК Lenovo Yoga Mini у корпусі шайби отримав процесори Intel Core Ultra X7   

Міні ПК Lenovo Yoga Mini у корпусі шайби отримав процесори Intel Core Ultra X719.01.26
Lenovo представила компактний циліндричний міні-ПК Yoga Mini i, збудований на платформі Intel Panther Lake. Пристрій отримав алюмінієвий корпус розміром приблизно 130х130х48,6 мм, що відповідає класу 1 літр, а вага складає від 600 г. Замість класичного прямокутного формату, як у Mac Mini, компанія обрала дизайн в стилі “хокейної шайби”, зробивши акцент на компактності і зовнішньому вигляді.
Продуктивність та конфігурації
Yoga Mini i оснащується процесорами Intel аж до Core Ultra X7 358H у поєднанні із вбудованою графікою Arc Pro B390. Максимальний обсяг оперативної пам’яті LPDDR5x-8533 становить 32 ГБ, що важливо для компактної системи без можливості апгрейду ОЗП. Для зберігання даних передбачено слот M.2 з підтримкою SSD об’ємом до 2 ТБ з інтерфейсом PCIe 4.0.
Смарт функції та обладнання
Lenovo позиціонує Yoga Mini і як “розумний настільний ПК”. На нижній частині корпусу знаходиться RGB-кільце, яке може працювати як індикатор стану або сповіщень. Система підтримує Wi-Fi-виявлення присутності – комп’ютер автоматично виходить зі сну, коли користувач заходить до кімнати. Також міні-ПК має вбудований динамік та два мікрофони для голосових команд та дзвінків, а кнопка живлення поєднана зі сканером відбитків пальців.
Порти та бездротові можливості
Yoga Mini i отримав два порти Thunderbolt 4, два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, мережевий порт 2.5GbE та 3,5-мм аудіороз’єм. Бездротові інтерфейси представлені Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Lenovo планує комплектувати систему адаптером живлення USB-C потужністю 65 або 100 Вт.
Ціна та старт продажів
Очікується, що Lenovo Yoga Mini і надійде у продаж приблизно у червні. Стартова ціна міні-ПК заявлена на рівні близько $699.
