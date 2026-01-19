  

Міні ПК Lenovo Yoga Mini у корпусі шайби отримав процесори Intel Core Ultra X7

19.01.26

Lenovo Yoga Mini

 

Lenovo представила компактний циліндричний міні-ПК Yoga Mini i, збудований на платформі Intel Panther Lake. Пристрій отримав алюмінієвий корпус розміром приблизно 130х130х48,6 мм, що відповідає класу 1 літр, а вага складає від 600 г. Замість класичного прямокутного формату, як у Mac Mini, компанія обрала дизайн в стилі “хокейної шайби”, зробивши акцент на компактності і зовнішньому вигляді.

 

Продуктивність та конфігурації

 

Yoga Mini i оснащується процесорами Intel аж до Core Ultra X7 358H у поєднанні із вбудованою графікою Arc Pro B390. Максимальний обсяг оперативної пам’яті LPDDR5x-8533 становить 32 ГБ, що важливо для компактної системи без можливості апгрейду ОЗП. Для зберігання даних передбачено слот M.2 з підтримкою SSD об’ємом до 2 ТБ з інтерфейсом PCIe 4.0.

 

Lenovo Yoga Mini

 

Смарт функції та обладнання

 

Lenovo позиціонує Yoga Mini і як “розумний настільний ПК”. На нижній частині корпусу знаходиться RGB-кільце, яке може працювати як індикатор стану або сповіщень. Система підтримує Wi-Fi-виявлення присутності – комп’ютер автоматично виходить зі сну, коли користувач заходить до кімнати. Також міні-ПК має вбудований динамік та два мікрофони для голосових команд та дзвінків, а кнопка живлення поєднана зі сканером відбитків пальців.

 

Порти та бездротові можливості

 

Yoga Mini i отримав два порти Thunderbolt 4, два USB-C 3.2 Gen 2, один USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, мережевий порт 2.5GbE та 3,5-мм аудіороз’єм. Бездротові інтерфейси представлені Wi-Fi 7 та Bluetooth 6. Lenovo планує комплектувати систему адаптером живлення USB-C потужністю 65 або 100 Вт.

 

Lenovo Yoga Mini

 

Ціна та старт продажів

 

Очікується, що Lenovo Yoga Mini і надійде у продаж приблизно у червні. Стартова ціна міні-ПК заявлена ​​на рівні близько $699.


