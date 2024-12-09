Meta будет использовать атомные электростанции для запитки своих центров обработки ИИ09.12.24
Meta анонсировала планы по использованию ядерной энергии для питания своих центров обработки данных, что позволит удовлетворить растущие потребности в электричестве, связанные с развитием искусственного интеллекта. Компания стремится сотрудничать с разработчиками ядерной энергии, исследуя как малые модульные реакторы (SMR), так и традиционные крупные реакторы.
Meta рассчитывает добавить от 1 до 4 гигаватт ядерной мощности в США к началу 2030-х годов. Этот шаг объясняется стремлением сократить углеродный след и обеспечить надежные поставки электроэнергии, которые будут стабильны независимо от погодных условий, что делает ядерную энергетику привлекательной альтернативой солнечным и ветровым источникам.
Инициатива Meta отражает общий тренд среди технологических гигантов, включая Amazon, Microsoft и Google, которые также рассматривают ядерную энергию как способ обеспечить устойчивую работу своих инфраструктур.
Несмотря на длительный цикл строительства и внедрения новых реакторов, ядерная энергия получает всё большую поддержку, так как рассматривается как ключевой инструмент в достижении климатических целей. Идея также находит поддержку как у действующей администрации Байдена, так и у избранного президента Трампа, что подчеркивает её политическую и экономическую значимость.
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