Meta буде використовувати атомні електростанції для живлення своїх центрів обробки ШІ09.12.24
Meta анонсувала плани використання ядерної енергії для живлення своїх центрів обробки даних, що дозволить задовольнити зростаючі потреби в електриці, пов’язані з розвитком штучного інтелекту. Компанія прагне співпрацювати з розробниками ядерної енергії, досліджуючи як малі модульні реактори (SMR), і традиційні великі реактори.
Meta розраховує додати від 1 до 4 гігават ядерної потужності в США до початку 2030-х років. Цей крок пояснюється прагненням скоротити вуглецевий слід та забезпечити надійні постачання електроенергії, які будуть стабільні незалежно від погодних умов, що робить ядерну енергетику привабливою альтернативою сонячним та вітровим джерелам.
Ініціатива Meta відбиває загальний тренд серед технологічних гігантів, включаючи Amazon, Microsoft та Google, які також розглядають ядерну енергію як спосіб забезпечити стійку роботу своїх інфраструктур.
Незважаючи на тривалий цикл будівництва та впровадження нових реакторів, ядерна енергія отримує все більшу підтримку, оскільки розглядається як ключовий інструмент у досягненні кліматичних цілей. Ідея також знаходить підтримку як у чинної адміністрації Байдена, так і у обраного президента Трампа, що наголошує на її політичній та економічній значущості.
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