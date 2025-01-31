Mazda впервые за 28 лет сменит логотип31.01.25
Согласно информации Nikkei, Mazda впервые с 1997 года решила изменить свой логотип. Обновленный вариант адаптирован под цифровые платформы: он получил более лаконичный и плоский дизайн, что должно улучшить его восприятие на экранах смартфонов и других устройств.
Официального заявления компании пока не последовало, и на данный момент ее веб-ресурсы продолжают использовать прежнюю версию эмблемы. Однако новый логотип уже был зарегистрирован Mazda в Патентном ведомстве Японии летом 2024 года, а изображения обновленного варианта появились в сети.
Изменение не затронуло основные элементы фирменного знака: овал, обрамляющий стилизованную букву «M», сохранился. Однако линии стали более четкими, а цветовая гамма перешла к монохромному варианту. Отказ от металлической текстуры и сложной многослойности сделает эмблему более читаемой в цифровой среде.
Такое решение Mazda вписывается в общий тренд автомобильной индустрии на упрощение фирменного стиля. Ранее подобную модернизацию логотипов провели Volkswagen, Audi, BMW и Nissan, приводя визуальное оформление в соответствие с современными стандартами цифрового дизайна.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Компания Ugreen выпустила новую мышку для офисных задач. Любопытно, что ее дизайн сразу отсылает нас к одной из классических моделей более высокого ценового диапазона. Заметно более высокого. Посмотрим, удастся ли сэкономить, не слишком потеряв в удобстве работы.
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Войти в Монобанк теперь можно через Apple ID iPhone банк события в Украине
Команда Monobank представила очередное обновление фирменного приложения, добавив новую функцию авторизации. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
Скачать сезон сериала в Netflix на iOS теперь можно нажатием одной кнопки Netflix сервис
Новая кнопка «Season Download» появилась в приложении Netflix на странице сериала рядом с кнопкой «Поделиться».
Войти в Монобанк теперь можно через Apple ID
Mazda впервые за 28 лет сменит логотип
OpenAI разработала ИИ-помощника для управления компьютером и автоматизации браузера
Signal начнет синхронизировать историю сообщений между устройствами
Новые планшеты Lenovo Yoga Tab Plus и Legion Tab Gen 3 начали продаваться в Украине
Опубликованы системные требования игры Assassin’s Creed Shadows
Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 оснастили сенсорным дисплеем и процессором Intel Core i7
Facebook начала банить пользователей за упоминание ОС Linux
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok