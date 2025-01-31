Mazda впервые за 28 лет сменит логотип

Согласно информации Nikkei, Mazda впервые с 1997 года решила изменить свой логотип. Обновленный вариант адаптирован под цифровые платформы: он получил более лаконичный и плоский дизайн, что должно улучшить его восприятие на экранах смартфонов и других устройств.

Официального заявления компании пока не последовало, и на данный момент ее веб-ресурсы продолжают использовать прежнюю версию эмблемы. Однако новый логотип уже был зарегистрирован Mazda в Патентном ведомстве Японии летом 2024 года, а изображения обновленного варианта появились в сети.

Изменение не затронуло основные элементы фирменного знака: овал, обрамляющий стилизованную букву «M», сохранился. Однако линии стали более четкими, а цветовая гамма перешла к монохромному варианту. Отказ от металлической текстуры и сложной многослойности сделает эмблему более читаемой в цифровой среде.

Такое решение Mazda вписывается в общий тренд автомобильной индустрии на упрощение фирменного стиля. Ранее подобную модернизацию логотипов провели Volkswagen, Audi, BMW и Nissan, приводя визуальное оформление в соответствие с современными стандартами цифрового дизайна.