Mazda вперше за 28 років змінить логотип

Mazda вперше з 1997 року вирішила змінити свій логотип. Оновлений варіант адаптований під цифрові платформи: він отримав більш лаконічний та плоский дизайн, що має покращити його сприйняття на екранах смартфонів та інших пристроїв.

Офіційної заяви компанії поки не надійшло, і на даний момент її веб-ресурси продовжують використовувати колишню версію емблеми. Однак новий логотип вже був зареєстрований Mazda у Патентному відомстві Японії влітку 2024 року, а зображення оновленого варіанта з’явилися у мережі.

Зміна не торкнулася основних елементів фірмового знака: овал, що обрамляє стилізовану букву «M», зберігся. Однак лінії стали чіткішими, а колірна гама перейшла до монохромного варіанту. Відмова від металевої текстури і складної багатошаровості зробить емблему, що більш читається в цифровому середовищі.

Таке рішення Mazda вписується в загальний тренд автомобільної індустрії спрощення фірмового стилю. Раніше подібну модернізацію логотипів провели Volkswagen, Audi, BMW та Nissan, наводячи візуальне оформлення у відповідність до сучасних стандартів цифрового дизайну.