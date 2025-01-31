Mazda вперше за 28 років змінить логотип31.01.25
Mazda вперше з 1997 року вирішила змінити свій логотип. Оновлений варіант адаптований під цифрові платформи: він отримав більш лаконічний та плоский дизайн, що має покращити його сприйняття на екранах смартфонів та інших пристроїв.
Офіційної заяви компанії поки не надійшло, і на даний момент її веб-ресурси продовжують використовувати колишню версію емблеми. Однак новий логотип вже був зареєстрований Mazda у Патентному відомстві Японії влітку 2024 року, а зображення оновленого варіанта з’явилися у мережі.
Зміна не торкнулася основних елементів фірмового знака: овал, що обрамляє стилізовану букву «M», зберігся. Однак лінії стали чіткішими, а колірна гама перейшла до монохромного варіанту. Відмова від металевої текстури і складної багатошаровості зробить емблему, що більш читається в цифровому середовищі.
Таке рішення Mazda вписується в загальний тренд автомобільної індустрії спрощення фірмового стилю. Раніше подібну модернізацію логотипів провели Volkswagen, Audi, BMW та Nissan, наводячи візуальне оформлення у відповідність до сучасних стандартів цифрового дизайну.
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