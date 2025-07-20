Марка Range Rover получила свой логотип впервые с 1970 года20.07.25
Jaguar Land Rover официально представила обновлённую эмблему для бренда Range Rover. Это первое изменение фирменного знака с момента появления модели более полувека назад. Новый логотип выполнен в виде двух стилизованных букв «R» и использует широкий минималистичный шрифт, перекликающийся с визуальной эстетикой марки.
Что изменилось
Новая эмблема не заменит привычную надпись Range Rover на капоте и задней части автомобилей. Она будет использоваться в ситуациях, где стандартное написание неуместно — например, на аксессуарах, декоративных элементах, в паттернах и фирменной айдентике для мероприятий.
Обновление символики — часть стратегии House of Brands, в рамках которой компании Jaguar Land Rover выделили четыре ключевых суббренда: Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar. Каждый из них получает собственный стиль и маркетинговую идентичность. Jaguar уже обновил фирменное оформление, Defender и Discovery — на очереди.
При этом название Land Rover не исчезает. По словам CEO JLR Эдриана Марделла, оно становится «знаком доверия» — маркером платформ, технологий и внедорожных возможностей, оставаясь на самих автомобилях, в онлайн-ресурсах и у дилеров.
Новый визуальный код
Вместе с логотипом был представлен так называемый Range Rover Pattern — фирменный узор, стилизованный под шахматное поле с интегрированным логотипом. Пока не уточняется, где именно он будет использоваться, но вероятны появления в элементах дизайна кузова, интерьера или спецверсий. Таким образом, бренд продолжает подчёркивать свою уникальность в линейке JLR, дистанцируясь от утилитарных моделей Land Rover.
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