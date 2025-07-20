Марка Range Rover отримала свій логотип уперше з 1970 року

Jaguar Land Rover офіційно представила оновлену емблему для бренду Range Rover. Це перша зміна фірмового знака з моменту появи моделі понад півстоліття тому. Новий логотип виконаний у вигляді двох стилізованих букв “R” та використовує широкий мінімалістичний шрифт, що перегукується з візуальною естетикою марки.

Що змінилося

Нова емблема не замінить звичний напис Range Rover на капоті та задній частині автомобілів. Вона використовуватиметься у ситуаціях, де стандартне написання недоречне — наприклад, на аксесуарах, декоративних елементах, у патернах та фірмовій айдентиці для заходів.

Оновлення символіки – частина стратегії House of Brands, в рамках якої компанії Jaguar Land Rover виділили чотири ключові суббренди: Range Rover, Defender, Discovery та Jaguar. Кожен із них отримує власний стиль та маркетингову ідентичність. Jaguar вже оновив фірмове оформлення, Defender та Discovery – на черзі.

При цьому назва Land Rover не зникає. За словами CEO JLR Едріана Марделла, воно стає «знаком довіри» – маркером платформ, технологій та позашляхових можливостей, залишаючись на самих автомобілях, в онлайн-ресурсах та у дилерів.

Новий візуальний код

Разом із логотипом був представлений так званий Range Rover Pattern – фірмовий візерунок, стилізований під шахове поле з інтегрованим логотипом. Поки не уточнюється, де саме він використовуватиметься, але можливі появи в елементах дизайну кузова, інтер’єру чи спецверсій. Таким чином бренд продовжує підкреслювати свою унікальність в лінійці JLR, дистанціюючись від утилітарних моделей Land Rover.