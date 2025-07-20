Марка Range Rover отримала свій логотип уперше з 1970 року20.07.25
Jaguar Land Rover офіційно представила оновлену емблему для бренду Range Rover. Це перша зміна фірмового знака з моменту появи моделі понад півстоліття тому. Новий логотип виконаний у вигляді двох стилізованих букв “R” та використовує широкий мінімалістичний шрифт, що перегукується з візуальною естетикою марки.
Що змінилося
Нова емблема не замінить звичний напис Range Rover на капоті та задній частині автомобілів. Вона використовуватиметься у ситуаціях, де стандартне написання недоречне — наприклад, на аксесуарах, декоративних елементах, у патернах та фірмовій айдентиці для заходів.
Оновлення символіки – частина стратегії House of Brands, в рамках якої компанії Jaguar Land Rover виділили чотири ключові суббренди: Range Rover, Defender, Discovery та Jaguar. Кожен із них отримує власний стиль та маркетингову ідентичність. Jaguar вже оновив фірмове оформлення, Defender та Discovery – на черзі.
При цьому назва Land Rover не зникає. За словами CEO JLR Едріана Марделла, воно стає «знаком довіри» – маркером платформ, технологій та позашляхових можливостей, залишаючись на самих автомобілях, в онлайн-ресурсах та у дилерів.
Новий візуальний код
Разом із логотипом був представлений так званий Range Rover Pattern – фірмовий візерунок, стилізований під шахове поле з інтегрованим логотипом. Поки не уточнюється, де саме він використовуватиметься, але можливі появи в елементах дизайну кузова, інтер’єру чи спецверсій. Таким чином бренд продовжує підкреслювати свою унікальність в лінійці JLR, дистанціюючись від утилітарних моделей Land Rover.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 50 – коли чистої продуктивності вже замало
NVIDIA представила архітектуру Blackwell яка стала основною для відеокарт GeForce RTX 50-серії. Вона дала можливість зробити ряд алгоритмів та технологій ще ефективніше. Наприклад, DLSS та Frame Generation вийшли на новий рівень, генеруючі кадри ще краще. Розповімо про оновлення детальніше
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Марка Range Rover отримала свій логотип уперше з 1970 року автомобіль дизайн
Разом з логотипом був представлений так званий Range Rover Pattern – фірмовий візерунок, стилізований під шахове поле з інтегрованим логотипом
Мобільні проксі від KeyProxy – незамінний інструмент арбітражу трафіку інтернет Попросили розмістити
Арбітраж трафіку – це ключовий напрямок інтернет-маркетингу, де фахівці купують трафік на одних ресурсах і перепродують його на інших, отримуючи прибуток за рахунок різниці у вартості
Марка Range Rover отримала свій логотип уперше з 1970 року
Компактний проектор Yaber T1 Pro важить 1,25 кг і коштує $160
Ретро-консоль GamerCard запускає ігри для NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy та PlayStation
Windows Copilot Vision тепер аналізуватиме весь екран
UGREEN MagFlow 25W – перший павербанк із сертифікацією Qi 2.2
Seagate Exos M та IronWolf Pro – перші HAMR-диски на 30 ТБ
IDC: ринок смартфонів Китаю вперше впав, а Huawei знову перша
ШІ резюмуватиме новини Google. Сайти знову втратять трафік
Commodore випустила перший комп’ютер за останні 30 років
Режим енергозбереження Windows 11 стане більш адаптивним
ЄС відклала впровадження податку для компаній Apple, Google та Meta
Google об’єднує операційні системи Android та ChromeOS