Купить Xiaomi Smart Band 9 в Украине уже можно за 1699 грн21.08.24
Xiaomi анонсировала новый фитнес-браслет Smart Band 9 в Украине. Устройство оснащено AMOLED-дисплеем размером 1.62 дюйма с яркостью до 1200 нит и поддержкой функции Always On Display (AOD).
Среди ключевых характеристик: Bluetooth 5.4, встроенный GPS, защита от воды, а также различные датчики для мониторинга здоровья и сна. Браслет работает под управлением операционной системы HyperOS и оборудован батареей на 233 мАч, обеспечивающей до 21 дня работы на одном заряде. Также поддерживается более 150 спортивных режимов.
Xiaomi Smart Band 9 доступен в цветах Midnight Black, Arctic Blue, Titan Gray, Mystic Rose и Glacier Silver по цене 1699 грн.
Недавно Xiaomi расширила функциональность своих фитнес-трекеров Mi Band, добавив возможность обмена данными о здоровье с друзьями и членами семьи. Теперь пользователи могут делиться информацией о своей физической активности, сне, частоте сердечных сокращений и другими показателями через приложение Mi Fitness. Эта функция позволяет мотивировать друг друга и поддерживать в достижении целей.
Чтобы активировать обмен данными, нужно в приложении Mi Fitness перейти во вкладку «Здоровье», выбрать раздел «Мои друзья», пригласить других пользователей стать «Моими друзьями и семьей» и установить параметр «Общие данные». Среди доступных для обмена показателей — детали упражнений, частота сердечных сокращений, режимы сна, артериальное давление, количество шагов, время стояния, интенсивность активности, вес и уровень насыщения крови кислородом.
Функция уже начала распространяться, но пока доступна не всем пользователям.В ближайшее время её поддержка будет постепенно расширяться.
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