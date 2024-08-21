Придбати Xiaomi Smart Band 9 в Україні вже можна за 1699 грн21.08.24
Xiaomi анонсувала новий фітнес-браслет Smart Band 9 в Україні Пристрій оснащений AMOLED-дисплеєм розміром 1.62 дюйми з яскравістю до 1200 ніт та підтримкою функції Always On Display (AOD).
Серед ключових характеристик: Bluetooth 5.4, вбудований GPS, захист від води, а також різні датчики моніторингу здоров’я та сну. Браслет працює під керуванням операційної системи HyperOS та обладнаний батареєю на 233 мАг, що забезпечує до 21 дня роботи на одному заряді. Також підтримується понад 150 спортивних режимів.
Xiaomi Smart Band 9 доступний у кольорах Midnight Black, Arctic Blue, Titan Gray, Mystic Rose та Glacier Silver за ціною 1699 грн.
Нещодавно Xiaomi розширила функціональність своїх фітнес-трекерів Mi Band, додавши можливість обміну даними про здоров’я з друзями та членами сім’ї. Тепер користувачі можуть ділитися інформацією про свою фізичну активність, сон, частоту серцевих скорочень та інші показники через додаток Mi Fitness. Ця функція дозволяє мотивувати одне одного і підтримувати досягнення цілей.
Щоб активувати обмін даними, потрібно у програмі Mi Fitness перейти у вкладку «Здоров’я», вибрати розділ «Мої друзі», запросити інших користувачів стати «Моїми друзями та сім’єю» та встановити параметр «Загальні дані». Серед доступних для обміну показників – деталі вправ, частота серцевих скорочень, режими сну, артеріальний тиск, кількість кроків, час стояння, інтенсивність активності, вага та рівень насичення крові киснем.
Функція вже почала розповсюджуватись, але поки що доступна не всім користувачам.Найближчим часом її підтримка поступово розширюватиметься.
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