Фитнес-трекер Xiaomi Mi Band позволит обмениваться данными о здоровье с другими пользователями

Xiaomi расширила функциональность своих фитнес-трекеров Mi Band, добавив возможность обмена данными о здоровье с друзьями и членами семьи. Теперь пользователи могут делиться информацией о своей физической активности, сне, частоте сердечных сокращений и другими показателями через приложение Mi Fitness. Эта функция позволяет мотивировать друг друга и поддерживать в достижении целей.

Чтобы активировать обмен данными, нужно в приложении Mi Fitness перейти во вкладку «Здоровье», выбрать раздел «Мои друзья», пригласить других пользователей стать «Моими друзьями и семьей» и установить параметр «Общие данные». Среди доступных для обмена показателей — детали упражнений, частота сердечных сокращений, режимы сна, артериальное давление, количество шагов, время стояния, интенсивность активности, вес и уровень насыщения крови кислородом.

Функция уже начала распространяться, но пока доступна не всем пользователям. В ближайшее время её поддержка будет постепенно расширяться.

Новый Xiaomi Smart Band 9

Xiaomi Smart Band 9 сохранил дизайн своего предшественника Xiaomi Smart Band 8 и оснащен аналогичным 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем. Яркость дисплея увеличена до 1200 нит, частота обновления составляет 60 Гц, и доступно более 200 различных циферблатов. Экран также поддерживает функцию Always-On Display (AOD).

Новый браслет оснащен Bluetooth 5.4, GPS и NFC (в зависимости от модели). Он водонепроницаем и оснащен разнообразными датчиками для отслеживания здоровья, такими как SpO2 и датчик пульса. Xiaomi Smart Band 9 способен мониторить более 150 видов активностей.

Устройство работает на операционной системе HyperOS и имеет предустановленные функции, такие как будильник, приложение «Погода», управление музыкой и другие.

Браслет питается от аккумулятора емкостью 233 мАч, что, по заявлению производителя, обеспечивает до 21 дня автономной работы.