Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 получил датчик SpO2, Bluetooth 5.4 и автономность до 3х недель. Цена — от $34, с NFC — $4122.07.24
Xiaomi представила новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9, который сохранил дизайн своего предшественника Xiaomi Smart Band 8 и оснащен аналогичным 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем. Яркость дисплея увеличена до 1200 нит, частота обновления составляет 60 Гц, и доступно более 200 различных циферблатов. Экран также поддерживает функцию Always-On Display (AOD).
Новый браслет оснащен Bluetooth 5.4, GPS и NFC (в зависимости от модели). Он водонепроницаем и оснащен разнообразными датчиками для отслеживания здоровья, такими как SpO2 и датчик пульса. Xiaomi Smart Band 9 способен мониторить более 150 видов активностей.
Устройство работает на операционной системе HyperOS и имеет предустановленные функции, такие как будильник, приложение «Погода», управление музыкой и другие.
Браслет питается от аккумулятора емкостью 233 мАч, что, по заявлению производителя, обеспечивает до 21 дня автономной работы.
Xiaomi Smart Band 9 уже можно купить в Китае:
- Xiaomi Smart Band 9 — $34
- Xiaomi Smart Band 9 NFC — $41
- Xiaomi Smart Band 9 Ceramic Edition — $48
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