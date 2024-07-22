Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 получил датчик SpO2, Bluetooth 5.4 и автономность до 3х недель. Цена — от $34, с NFC — $41

Xiaomi представила новый фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9, который сохранил дизайн своего предшественника Xiaomi Smart Band 8 и оснащен аналогичным 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем. Яркость дисплея увеличена до 1200 нит, частота обновления составляет 60 Гц, и доступно более 200 различных циферблатов. Экран также поддерживает функцию Always-On Display (AOD).

Новый браслет оснащен Bluetooth 5.4, GPS и NFC (в зависимости от модели). Он водонепроницаем и оснащен разнообразными датчиками для отслеживания здоровья, такими как SpO2 и датчик пульса. Xiaomi Smart Band 9 способен мониторить более 150 видов активностей.

Устройство работает на операционной системе HyperOS и имеет предустановленные функции, такие как будильник, приложение «Погода», управление музыкой и другие.

Браслет питается от аккумулятора емкостью 233 мАч, что, по заявлению производителя, обеспечивает до 21 дня автономной работы.

Xiaomi Smart Band 9 уже можно купить в Китае:

Xiaomi Smart Band 9 — $34 Xiaomi Smart Band 9 NFC — $41 Xiaomi Smart Band 9 Ceramic Edition — $48

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