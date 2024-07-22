Фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 отримав датчик SpO2, Bluetooth 5.4 та автономність до 3х тижнів. Ціна – від $34, з NFC – $4122.07.24
Xiaomi представила новий фітнес-браслет Xiaomi Smart Band 9, який зберіг дизайн свого попередника Xiaomi Smart Band 8 та оснащений аналогічним 1.62-дюймовим AMOLED -дисплеєм. Яскравість дисплея збільшена до 1200 ніт, частота оновлення становить 60 Гц, і доступно понад 200 різних циферблатів. Екран також підтримує функцію Always-On Display (AOD).
Новий браслет оснащений Bluetooth 5.4, GPS та NFC (залежно від моделі). Він водонепроникний та оснащений різноманітними датчиками для відстеження здоров’я, такими як SpO2 та датчик пульсу. Xiaomi Smart Band 9 здатний моніторити понад 150 видів активностей.
Пристрій працює на операційній системі HyperOS і має встановлені функції, такі як будильник, програму «Погода», керування музикою та інші.
Браслет живиться від акумулятора ємністю 233 мАг, що, за заявою виробника, забезпечує до 21 дня автономної роботи.
Xiaomi Smart Band 9 вже можна купити в Китаї:
- Xiaomi Smart Band 9 — $34
- Xiaomi Smart Band 9 NFC – $41
- Xiaomi Smart Band 9 Ceramic Edition — $48
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