Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band дозволить обмінюватися даними про здоров’я з іншими користувачами13.08.24
Xiaomi розширила функціональність своїх фітнес-трекерів Mi Band, додавши можливість обміну даними про здоров’я з друзями та членами сім’ї. Тепер користувачі можуть ділитися інформацією про свою фізичну активність, сон, частоту серцевих скорочень та інші показники через додаток Mi Fitness. Ця функція дозволяє мотивувати одне одного і підтримувати досягнення цілей.
Щоб активувати обмін даними, потрібно у програмі Mi Fitness перейти у вкладку «Здоров’я», вибрати розділ «Мої друзі», запросити інших користувачів стати «Моїми друзями та сім’єю» та встановити параметр «Загальні дані». Серед доступних для обміну показників – деталі вправ, частота серцевих скорочень, режими сну, артеріальний тиск, кількість кроків, час стояння, інтенсивність активності, вага та рівень насичення крові киснем.
Функція вже почала поширюватися, але поки що доступна не всім користувачам. Найближчим часом її підтримка поступово розширюватиметься.
Новий Xiaomi Smart Band 9
Xiaomi Smart Band 9 зберіг дизайн свого попередника Xiaomi Smart Band 8 і оснащений аналогічним 1.62-дюймовим AMOLED-дисплеєм. Яскравість дисплея збільшена до 1200 ніт, частота оновлення становить 60 Гц, і доступно понад 200 різних циферблатів. Екран також підтримує функцію Always-On Display (AOD).
Новий браслет оснащений Bluetooth 5.4, GPS та NFC (залежно від моделі). Він водонепроникний і оснащений різноманітними датчиками для відстеження здоров’я, такими як SpO2 і датчик пульсу. Xiaomi Smart Band 9 здатний моніторити понад 150 видів активностей.
Пристрій працює на операційній системі HyperOS і має встановлені функції, такі як будильник, програму «Погода», керування музикою та інші.
Браслет живиться від акумулятора ємністю 233 мАг, що, за заявою виробника, забезпечує до 21 дня автономної роботи.
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