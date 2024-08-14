Купить Xiaomi Smart Band 9 в Европе можно будет с 16 августа за 40 евро

Xiaomi готовит к выпуску в Европе свой новый фитнес-трекер Smart Band 9. Официальный релиз состоится 16 августа, и цена устройства составит 39 евро.

Xiaomi Smart Band 9 сохранил дизайн своего предшественника Xiaomi Smart Band 8 и оснащен аналогичным 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем. Яркость дисплея увеличена до 1200 нит, частота обновления составляет 60 Гц, и доступно более 200 различных циферблатов. Экран также поддерживает функцию Always-On Display (AOD).

Новый браслет оснащен Bluetooth 5.4, GPS и NFC (в зависимости от модели). Он водонепроницаем и оснащен разнообразными датчиками для отслеживания здоровья, такими как SpO2 и датчик пульса. Xiaomi Smart Band 9 способен мониторить более 150 видов активностей.

Устройство работает на операционной системе HyperOS и имеет предустановленные функции, такие как будильник, приложение «Погода», управление музыкой и другие.

Браслет питается от аккумулятора емкостью 233 мАч, что, по заявлению производителя, обеспечивает до 21 дня автономной работы.

В свое время Ми Бенд 8 можно было закрепить на обуви, чтобы получить больше информации во время бега, включая силу удара стопы о землю и длину шага.