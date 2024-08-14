Купити Xiaomi Smart Band 9 у Європі можна буде з 16 серпня за 40 євро14.08.24
Xiaomi готує до випуску в Європі новий фітнес-трекер Smart Band 9. Офіційний реліз відбудеться 16 серпня, і ціна пристрою складе 39 євро.
Xiaomi Smart Band 9 зберіг дизайн свого попередника . Xiaomi Smart Band 8 і оснащений аналогічним 1.62-дюймовим AMOLED-дисплеєм. Яскравість дисплея збільшена до 1200 ніт, частота оновлення становить 60 Гц, і доступно понад 200 різних циферблатів. Екран також підтримує функцію Always-On Display (AOD).
Новий браслет оснащений Bluetooth 5.4, GPS та NFC (залежно від моделі). Він водонепроникний і оснащений різноманітними датчиками для відстеження здоров’я, такими як SpO2 і датчик пульсу. Xiaomi Smart Band 9 здатний моніторити понад 150 видів активностей.
Пристрій працює на операційній системі HyperOS і має встановлені функції, такі як будильник, програму «Погода», керування музикою та інші.
Браслет живиться від акумулятора ємністю 233 мАг, що, за заявою виробника, забезпечує до 21 дня автономної роботи.
Свого часу Мі Бенд 8 можна було закріпити на взутті, щоб отримати більше інформації під час бігу, включаючи силу удару стопи об землю та довжину кроку.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Нам представилася можливість порівняти камери двох останніх смартфонів Samsung Galaxy Ultra. У цьому матеріалі розповімо про відмінності модулів Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra та подивимося, як вони знімають фото та відео
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Samsung Galaxy S24 Ultra за півроку після релізу: чому не пізно?
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народні ігри
Огляд кишені для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: швидкість та захист
Топ TWS навушників першої половини 2024 року
ТОП зарядних станцій в Україні. Яку вибрати та купити?
Огляд смартфона Oppo Reno12 Pro: можливості
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
Купити Xiaomi Smart Band 9 у Європі можна буде з 16 серпня за 40 євроXiaomi фітнес-трекер
Xiaomi Smart Band 9 зберіг дизайн свого попередника Xiaomi Smart Band 8. Він оснащений аналогічним 1.62-дюймовим AMOLED-дисплеєм і Bluetooth 5.4, GPS і NFC
SK Hynix випустила нове покоління пам’яті UFS 4.1 та ZUFS 4.0. Вона оптимізована для ШІ і буде у Galaxy S25SK Hynix накопичувач смартфон
Флеш-пам’ять SK Hynix UFS 4.1 створена на базі 321-шарової флеш-пам’яті V9 з використанням технології TLC NAND, що забезпечує високу швидкість передачі даних до 2,4 Гбіт/с.