Купити Xiaomi Smart Band 9 у Європі можна буде з 16 серпня за 40 євро

Xiaomi готує до випуску в Європі новий фітнес-трекер Smart Band 9. Офіційний реліз відбудеться 16 серпня, і ціна пристрою складе 39 євро.

Xiaomi Smart Band 9 зберіг дизайн свого попередника . Xiaomi Smart Band 8 і оснащений аналогічним 1.62-дюймовим AMOLED-дисплеєм. Яскравість дисплея збільшена до 1200 ніт, частота оновлення становить 60 Гц, і доступно понад 200 різних циферблатів. Екран також підтримує функцію Always-On Display (AOD).

Новий браслет оснащений Bluetooth 5.4, GPS та NFC (залежно від моделі). Він водонепроникний і оснащений різноманітними датчиками для відстеження здоров’я, такими як SpO2 і датчик пульсу. Xiaomi Smart Band 9 здатний моніторити понад 150 видів активностей.

Пристрій працює на операційній системі HyperOS і має встановлені функції, такі як будильник, програму «Погода», керування музикою та інші.

Браслет живиться від акумулятора ємністю 233 мАг, що, за заявою виробника, забезпечує до 21 дня автономної роботи.

Свого часу Мі Бенд 8 можна було закріпити на взутті, щоб отримати більше інформації під час бігу, включаючи силу удару стопи об землю та довжину кроку.