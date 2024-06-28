Купить портативную консоль MSI Claw A1M в Украине можно по цене от 25 999 грн

Компания MSI представила в этом году новую портативную игровую консоль Claw A1M на базе процессора Intel Core Ultra, и теперь она доступна для украинских геймеров. Устройство имеет эргономичный дизайн, триггеры и джойстики с эффектом Холла, а также 7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.

За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 7 155H с NPU, графикой Intel Arc и поддержкой апскейлинга Intel XeSS. Система охлаждения Cooler Boost HyperFlow обеспечивает эффективное охлаждение устройства. Разъем Thunderbolt 4 позволяет подключать к консоли различные периферийные устройства, включая внешнюю видеокарту, и быстро передавать данные. Аккумулятор емкостью 53 Вт·ч обеспечивает лучшее в своем классе время автономной работы.

В Украине доступны три конфигурации консоли:

Claw A1M-3: на базе процессора Intel Core Ultra 7 155H с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD;

Claw A1M-2: на базе процессора Intel Core Ultra 7 155H с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD;

Claw A1M-1: на базе процессора Intel Core Ultra 5 135H с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.

Также в Украине доступны аксессуары к MSI Claw A1M:

док-станция MSI NEST с дополнительными интерфейсами и кабелем Type-C, позволяющая превратить Claw в полноценный игровой ПК и быстро ее заряжать;

чехол для транспортировки, который может служить подставкой;

защитное стекло для экрана консоли;

удобный ремешок;

уникальный металлический брелок Claw для настоящих фанатов бренда.

К старту продаж компания подготовила акционные предложения для покупателей Claw A1M, которые купят девайс у магазинов-партнеров MSI:

Первые 10 покупателей консоли, которые зарегистрируются на странице акции, получат по 100 USD пополнения кошелька Steam. Все покупатели консоли Claw A1M-3 получат в подарок чехол, защитное стекло, брелок и ремешок. Все покупатели консоли Claw A1M-2 получат в подарок чехол и защитное стекло. К каждой консоли в подарок можно получить месяц подписки Xbox Game Pass с доступом к большой библиотеке лучших игр.

Больше информации об акционных предложениях можно узнать на сайте компании.