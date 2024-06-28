Купить портативную консоль MSI Claw A1M в Украине можно по цене от 25 999 грн28.06.24
Компания MSI представила в этом году новую портативную игровую консоль Claw A1M на базе процессора Intel Core Ultra, и теперь она доступна для украинских геймеров. Устройство имеет эргономичный дизайн, триггеры и джойстики с эффектом Холла, а также 7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.
За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra 7 155H с NPU, графикой Intel Arc и поддержкой апскейлинга Intel XeSS. Система охлаждения Cooler Boost HyperFlow обеспечивает эффективное охлаждение устройства. Разъем Thunderbolt 4 позволяет подключать к консоли различные периферийные устройства, включая внешнюю видеокарту, и быстро передавать данные. Аккумулятор емкостью 53 Вт·ч обеспечивает лучшее в своем классе время автономной работы.
В Украине доступны три конфигурации консоли:
- Claw A1M-3: на базе процессора Intel Core Ultra 7 155H с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD;
- Claw A1M-2: на базе процессора Intel Core Ultra 7 155H с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD;
- Claw A1M-1: на базе процессора Intel Core Ultra 5 135H с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD.
Также в Украине доступны аксессуары к MSI Claw A1M:
- док-станция MSI NEST с дополнительными интерфейсами и кабелем Type-C, позволяющая превратить Claw в полноценный игровой ПК и быстро ее заряжать;
- чехол для транспортировки, который может служить подставкой;
- защитное стекло для экрана консоли;
- удобный ремешок;
- уникальный металлический брелок Claw для настоящих фанатов бренда.
К старту продаж компания подготовила акционные предложения для покупателей Claw A1M, которые купят девайс у магазинов-партнеров MSI:
- Первые 10 покупателей консоли, которые зарегистрируются на странице акции, получат по 100 USD пополнения кошелька Steam.
- Все покупатели консоли Claw A1M-3 получат в подарок чехол, защитное стекло, брелок и ремешок.
- Все покупатели консоли Claw A1M-2 получат в подарок чехол и защитное стекло.
- К каждой консоли в подарок можно получить месяц подписки Xbox Game Pass с доступом к большой библиотеке лучших игр.
Больше информации об акционных предложениях можно узнать на сайте компании.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Линейка игровых ноутбуков Acer Nitro пополнилась новыми моделями среднего и высокого среднего ценового сегмента. Расскажем о новой модели Acer Nitro 16 на процессоре AMD и видеокартой GeForce RTX подробнее.
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Обзор монитора ASUS VG249QL3A: хорош во всем
Обзор электровелосипеда Acer eUrban eBike R: едем сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): в двух мирах
Почему стоит покупать прошлогодние бу смартфоны-флагманы?
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): полный расклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: оба два
Обзор смартфона Oppo Reno 11F: батарея — огонь
Обзор монитора Acer Predator X27U: Ахиллес?
Обзор умных часов BlackView W60: месяц в защите
Наушники Sony WH-1000XM5: звук вне времени
Купить портативную консоль MSI Claw A1M в Украине можно по цене от 25 999 грнIntel MSI консоль события в Украине
Портативная консоль MSI Claw A1M имеет эргономичный дизайн, триггеры и джойстики с эффектом Холла, а также 7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц.
Умные часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro выпустили в новом цвете Slateумные часы
TicWatch Pro 5 Enduro Slate оснащены 11.95 мм корпусом с сапфировым стеклом, процессором Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти и аккумулятором на 628 мАч.