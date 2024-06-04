Computex 2024: MSI Claw 8 AI+ стала первой игровой портативной консолью на базе процессора Intel Core Ultra04.06.24
На выставке Computex 2024 компания MSI представила новую портативную игровую консоль Claw 8 AI+. Это первая в мире игровая портативная консоль, работающая на процессоре Intel Core Ultra (кодовое название Lunar Lake).
Устройство оснащено увеличенным 8-дюймовым FHD-дисплеем, портом USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, улучшенным откликом кнопок LB/RB и увеличенной емкостью аккумулятора по сравнению с предыдущей моделью MSI Claw A1M.
Кроме того, MSI в партнерстве с Bethesda представили лимитированную версию устройства. MSI Claw 8 AI+ консоли также оснащена FHD-дисплеем и уникальным дизайном, вдохновленным персонажами серии Fallout. На данный момент информации о цене и дате начала продаж MSI Claw 8 AI+ нет.
Здесь же на выставке корпорация Intel и представила первые процессоры Core Ultra 200-й серии. Эти процессоры создавались с прицелом на максимальную энергоэффективность, получили новые архитектуры x86-ядер и встроенной графики, а также более производительный блок NPU, отвечающий за ускорение ИИ-операций. Подробнее о них мы расскажем в отдельной новости.
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Computex 2024: MSI Claw 8 AI+ стала первой игровой портативной консолью на базе процессора Intel Core UltraComputex Intel MSI консоль
MSI Claw 8 AI+ — первая в мире игровая портативная консоль, работающая на процессоре Intel Core Ultra (кодовое название Lunar Lake).
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