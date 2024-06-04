Computex 2024: MSI Claw 8 AI+ стала першою ігровою портативною консоллю на базі процесора Intel Core Ultra04.06.24
На виставці Computex 2024 компанія MSI представила нову портативну ігрову консоль Claw 8 AI+. Це перша у світі ігрова портативна консоль, що працює на процесорі Intel Core Ultra (кодова назва Lunar Lake).
Пристрій оснащений збільшеним 8-дюймовим FHD-дисплеєм, USB-C портом з підтримкою Thunderbolt 4, покращеним відгуком кнопок LB/RB і збільшеною ємністю акумулятора в порівнянні з попередньою моделлю MSI Claw A1M.
Крім того, MSI у партнерстві з Bethesda представили лімітовану версію пристрою. MSI Claw 8 AI+ консолі також оснащена FHD-дисплеєм та унікальним дизайном, натхненним персонажами серії Fallout. На данний момент інформації про ціну та дату початку продажів MSI Claw 8 AI+ немає.
Тут же на виставці корпорація Intel представила перші процесори Core Ultra 200-ї серії. Ці процесори створювалися з прицілом на максимальну енергоефективність, отримали нові архітектури x86-ядер та вбудованої графіки, а також продуктивніший блок NPU, що відповідає за прискорення ІІ-операцій. Докладніше про них ми розповімо в окремій новині.
Топ захищених смартфонів 2024 року
Купити захищений смартфон здається справою простою. Однак, крім великого вибору моделей, є і різноманітність маркувань захищених пристроїв. Найчастіше ціна натякає на рівень захисту пристрою, але бувають нюанси
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
Computex 2024: MSI Claw 8 AI+ стала першою ігровою портативною консоллю на базі процесора Intel Core UltraComputex Intel MSI консоль
MSI Claw 8 AI+ – перша у світі ігрова портативна консоль, що працює на процесорі Intel Core Ultra (кодова назва Lunar Lake).
Zotac анонсує свою ігрову консоль на Computex. Вона буде побудована на базі AMD Ryzen 7 8840UZotac ігри консоль
Ігрова приставка від Zotac базується на платформі AMD Hawk Point. Одна з конфігурацій буде використовувати процесор Ryzen 7 8840U із вбудованою графікою Radeon 780M