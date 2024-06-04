Computex 2024: MSI Claw 8 AI+ стала першою ігровою портативною консоллю на базі процесора Intel Core Ultra

На виставці Computex 2024 компанія MSI представила нову портативну ігрову консоль Claw 8 AI+. Це перша у світі ігрова портативна консоль, що працює на процесорі Intel Core Ultra (кодова назва Lunar Lake).

Пристрій оснащений збільшеним 8-дюймовим FHD-дисплеєм, USB-C портом з підтримкою Thunderbolt 4, покращеним відгуком кнопок LB/RB і збільшеною ємністю акумулятора в порівнянні з попередньою моделлю MSI Claw A1M.

Крім того, MSI у партнерстві з Bethesda представили лімітовану версію пристрою. MSI Claw 8 AI+ консолі також оснащена FHD-дисплеєм та унікальним дизайном, натхненним персонажами серії Fallout. На данний момент інформації про ціну та дату початку продажів MSI Claw 8 AI+ немає.

Тут же на виставці корпорація Intel представила перші процесори Core Ultra 200-ї серії. Ці процесори створювалися з прицілом на максимальну енергоефективність, отримали нові архітектури x86-ядер та вбудованої графіки, а також продуктивніший блок NPU, що відповідає за прискорення ІІ-операцій. Докладніше про них ми розповімо в окремій новині.