Купити портативну консоль MSI Claw A1M в Україні можна за ціною від 25 999 грн28.06.24
Компанія MSI представила цього року нову портативну ігрову консоль. -proczessora-intel-core-ultra/” target=”_blank” rel=”noopener”>Claw A1M на базі процесора Intel Core Ultra, і тепер вона доступна для українських геймерів. Пристрій має ергономічний дизайн, тригери та джойстики з ефектом Холла, а також 7-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц.
За продуктивність відповідає процесор Intel Core Ultra 7 155H з NPU, графікою Intel Arc та підтримкою апскейлінгу Intel XeSS. Система охолодження Cooler Boost HyperFlow забезпечує ефективне охолодження пристрою. Роз’єм Thunderbolt 4 дозволяє підключати до консолі різні периферійні пристрої, включаючи зовнішню відеокарту, та швидко передавати дані. Акумулятор ємністю 53 Вт·ч забезпечує найкращий у своєму класі час автономної роботи.
В Україні є три конфігураційні консолі:
- Claw A1M-3: на базі процесора Intel Core Ultra 7 155H з 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ SSD;
- Claw A1M-2: на базі процесора Intel Core Ultra 7 155H з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ SSD;
- Claw A1M-1: на базі процесора Intel Core Ultra 5 135H з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ SSD.
Також в Україні доступні аксесуари до MSI Claw A1M:
- док-станція MSI NEST з додатковими інтерфейсами та кабелем Type-C, що дозволяє перетворити Claw на повноцінний ігровий ПК та швидко її заряджати;
- чохол для транспортування, який може бути підставкою;
- захисне скло для екрану консолі;
- зручний ремінець;
- унікальний металевий брелок Claw для справжніх фанатів бренду.
До старту продажів компанія підготувала акційні пропозиції для покупців Claw A1M, які куплять девайс у магазинів-партнерів MSI:
- Перші 10 покупців консолі, які зареєструються на сторінці акції, отримають по 100 USD поповнення гаманця Steam.
- Всі покупці консолі Claw A1M-3 отримають у подарунок чохол, захисне скло, брелок та ремінець.
- Всі покупці консолі Claw A1M-2 отримають у подарунок чохол та захисне скло.
- До кожної консолі в подарунок можна отримати місяць підписки Xbox Game Pass з доступом до великої бібліотеки найкращих ігор.
Більше інформації про акційні пропозиції можна дізнатися на сайті компанії.
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Купити портативну консоль MSI Claw A1M в Україні можна за ціною від 25 999 грнIntel MSI консоль події в Україні
Портативна консоль MSI Claw A1M має ергономічний дизайн, тригери та джойстики з ефектом Холла, а також 7-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц.
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