Купити портативну консоль MSI Claw A1M в Україні можна за ціною від 25 999 грн

Компанія MSI представила цього року нову портативну ігрову консоль. -proczessora-intel-core-ultra/” target=”_blank” rel=”noopener”>Claw A1M на базі процесора Intel Core Ultra, і тепер вона доступна для українських геймерів. Пристрій має ергономічний дизайн, тригери та джойстики з ефектом Холла, а також 7-дюймовий дисплей із частотою оновлення 120 Гц.

За продуктивність відповідає процесор Intel Core Ultra 7 155H з NPU, графікою Intel Arc та підтримкою апскейлінгу Intel XeSS. Система охолодження Cooler Boost HyperFlow забезпечує ефективне охолодження пристрою. Роз’єм Thunderbolt 4 дозволяє підключати до консолі різні периферійні пристрої, включаючи зовнішню відеокарту, та швидко передавати дані. Акумулятор ємністю 53 Вт·ч забезпечує найкращий у своєму класі час автономної роботи.

В Україні є три конфігураційні консолі:

Claw A1M-3: на базі процесора Intel Core Ultra 7 155H з 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ SSD;

Claw A1M-2: на базі процесора Intel Core Ultra 7 155H з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ SSD;

Claw A1M-1: на базі процесора Intel Core Ultra 5 135H з 16 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ SSD.

Також в Україні доступні аксесуари до MSI Claw A1M:

док-станція MSI NEST з додатковими інтерфейсами та кабелем Type-C, що дозволяє перетворити Claw на повноцінний ігровий ПК та швидко її заряджати;

чохол для транспортування, який може бути підставкою;

захисне скло для екрану консолі;

зручний ремінець;

унікальний металевий брелок Claw для справжніх фанатів бренду.

До старту продажів компанія підготувала акційні пропозиції для покупців Claw A1M, які куплять девайс у магазинів-партнерів MSI:

Перші 10 покупців консолі, які зареєструються на сторінці акції, отримають по 100 USD поповнення гаманця Steam. Всі покупці консолі Claw A1M-3 отримають у подарунок чохол, захисне скло, брелок та ремінець. Всі покупці консолі Claw A1M-2 отримають у подарунок чохол та захисне скло. До кожної консолі в подарунок можна отримати місяць підписки Xbox Game Pass з доступом до великої бібліотеки найкращих ігор.

Більше інформації про акційні пропозиції можна дізнатися на сайті компанії.