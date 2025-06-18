Контроллер Razer Kishi V3 Pro XL с поддержкой вибрации рассчитан на планшеты

Компания Razer выпустила новую модель игрового контроллера — Kishi V3 Pro XL. Устройство ориентировано на владельцев планшетов с диагональю экрана от 11 до 13 дюймов и предназначено для использования с iPad и Android-гаджетами.

Контроллер подключается через USB-C и состоит из двух частей, которые адаптируются под размеры конкретного устройства. Среди особенностей конструкции — стики с датчиками Холла, обеспечивающие повышенную точность и устойчивость к износу, а также встроенная система вибрации.

На задней панели расположены привычные клавиши L и R, а также четыре дополнительные, назначение которых можно изменить вручную. Помимо планшетов, Kishi V3 Pro XL совместим с ПК и поддерживает популярные облачные игровые сервисы, включая GeForce NOW и PS Remote Play.

Контроллер уже доступен для заказа на официальном сайте производителя по цене $199. Для пользователей iOS предусмотрен бонус — шесть месяцев подписки на Apple Arcade при покупке устройства.

Компания Razer представила новую линейку игровых аксессуаров под названием Phantom Collection. Основной особенностью серии стал полупрозрачный зеленоватый корпус, сквозь который видны внутренние компоненты устройств. Такой подход придаёт гаджетам технологичный и необычный вид, а обновлённая RGB-подсветка усиливает эффект, особенно в тёмной обстановке.

В серию Phantom Collection вошли четыре устройства: клавиатура, мышь, гарнитура и коврик для мыши. Все они уже поступили в продажу и стоят на $10 дороже, чем их стандартные версии.

Цены на Razer Phantom Collection:

Razer Basilisk V3 — $170

Razer Firefly V2 Pro — $110

Razer BlackWidow V4 — $200

Razer Barracuda X Chroma — $140

Razer традиционно делает ставку на эффектный дизайн и визуальные детали, и новая коллекция Phantom продолжает эту философию — сочетая узнаваемую эргономику и высокую производительность с выразительным внешним видом.