Контроллер Razer Kishi V3 Pro XL с поддержкой вибрации рассчитан на планшеты18.06.25
Компания Razer выпустила новую модель игрового контроллера — Kishi V3 Pro XL. Устройство ориентировано на владельцев планшетов с диагональю экрана от 11 до 13 дюймов и предназначено для использования с iPad и Android-гаджетами.
Контроллер подключается через USB-C и состоит из двух частей, которые адаптируются под размеры конкретного устройства. Среди особенностей конструкции — стики с датчиками Холла, обеспечивающие повышенную точность и устойчивость к износу, а также встроенная система вибрации.
На задней панели расположены привычные клавиши L и R, а также четыре дополнительные, назначение которых можно изменить вручную. Помимо планшетов, Kishi V3 Pro XL совместим с ПК и поддерживает популярные облачные игровые сервисы, включая GeForce NOW и PS Remote Play.
Контроллер уже доступен для заказа на официальном сайте производителя по цене $199. Для пользователей iOS предусмотрен бонус — шесть месяцев подписки на Apple Arcade при покупке устройства.
Компания Razer представила новую линейку игровых аксессуаров под названием Phantom Collection. Основной особенностью серии стал полупрозрачный зеленоватый корпус, сквозь который видны внутренние компоненты устройств. Такой подход придаёт гаджетам технологичный и необычный вид, а обновлённая RGB-подсветка усиливает эффект, особенно в тёмной обстановке.
В серию Phantom Collection вошли четыре устройства: клавиатура, мышь, гарнитура и коврик для мыши. Все они уже поступили в продажу и стоят на $10 дороже, чем их стандартные версии.
Цены на Razer Phantom Collection:
- Razer Basilisk V3 — $170
- Razer Firefly V2 Pro — $110
- Razer BlackWidow V4 — $200
- Razer Barracuda X Chroma — $140
Razer традиционно делает ставку на эффектный дизайн и визуальные детали, и новая коллекция Phantom продолжает эту философию — сочетая узнаваемую эргономику и высокую производительность с выразительным внешним видом.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Мне нравится, как оно заряжается, быстро, не сильно греется, еще и улыбается. Вероятно, такая ситуация была в голове у сотрудников компании Ugreen когда они разрабатывали новую модель Ган-зарядки.
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Контроллер Razer Kishi V3 Pro XL с поддержкой вибрации рассчитан на планшеты Razer контроллер
Razer Kishi V3 Pro XL подключается через USB-C и состоит из двух частей, которые адаптируются под размеры конкретного устройства
Skoda Enyaq RS Race — электрический спорт-кар облегченный на 300 кг автомобиль концепт спорт электротранспорт
Концепт-кар Skoda Enyaq RS Race отличается большим использованием биокомпозитных деталей из льняных волокон
Skoda Enyaq RS Race — электрический спорт-кар облегченный на 300 кг
64% мирового интернет-трафика генерируются смартфонами
Nuna 13 — автомобиль для World Solar Challenge, который может двигаться за счет ветра
OpenAI o3-pro — самая производительная ИИ-модель
Xiaomi SU7 Ultra станет первым электрокаром в игре Gran Turismo
В приложении «Армія+» можно будет оставлять отзывы о военной технике
Nintendo Switch 2 бьет рекорды продаж — 3,5 млн устройств за 4 дня
Холодильниками Samsung можно будет управлять голосом
Ноутбук Panasonic Let’s Note SC получит съемный аккумулятор и круглый сенсорный трекпад
Microsoft Edge получит ИИ-поиск по истории просмотров сайтов
Китайцы представили первый в мире OLED-монитор с частотой 720 Гц