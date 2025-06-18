Контролер Razer Kishi V3 Pro XL із підтримкою вібрації розрахований на планшети

Компанія Razer випустила нову модель ігрового контролера Kishi V3 Pro XL. Пристрій орієнтований на власників планшетів з діагоналлю екрана від 11 до 13 дюймів і призначений для використання з iPad та Android-гаджетами.

Контролер підключається через USB-C і складається із двох частин, які адаптуються під розміри конкретного пристрою. Серед особливостей конструкції – стіки з датчиками Холла, що забезпечують підвищену точність та стійкість до зношування, а також вбудована система вібрації.

На задній панелі розташовані звичні клавіші L та R, а також чотири додаткові, призначення яких можна змінити вручну. Крім планшетів, Kishi V3 Pro XL сумісний із ПК та підтримує популярні хмарні ігрові сервіси, включаючи GeForce NOW та PS Remote Play.

Контролер вже доступний для замовлення на офіційному сайті виробника за ціною 199 доларів. Для користувачів iOS передбачений бонус – шість місяців підписки на Apple Arcade при покупці пристрою.

Компанія Razer представила нову лінійку ігрових аксесуарів під назвою Phantom Collection. Основною особливістю серії став напівпрозорий зелений корпус, через який видно внутрішні компоненти пристроїв. Такий підхід надає гаджетам технологічного та незвичайного вигляду, а оновлене RGB-підсвічування посилює ефект, особливо в темній обстановці.

До серії Phantom Collection увійшли чотири пристрої: клавіатура, миша, гарнітура та килимок для миші. Всі вони вже надійшли у продаж і коштують на $10 дорожче, ніж їхні стандартні версії.

Ціни на Razer Phantom Collection:

Razer Basilisk V3 – $170

Razer Firefly V2 Pro – $110

Razer BlackWidow V4 – $200

Razer Barracuda X Chroma – $140

Razer традиційно робить ставку на ефектний дизайн і візуальні деталі, і нова колекція Phantom продовжує цю філософію – поєднуючи ергономіку і високу продуктивність з виразним зовнішнім виглядом.