Китай смоделировал блокаду Starlink на Тайване – хватило 1000 дронов-глушилок

Китайские исследователи предложили технический сценарий, который при применении может полностью блокировать доступ Тайваня к сети Starlink. В новой научной работе они утверждают, что для этого понадобится от тысячи до двух тысяч специально переоборудованных дронов-глушителей.

Зачем Китай проводил эксперимент

Интерес Китая к теме объясняют стремительным ростом созвездия Starlink, которое уже насчитывает более 10 тысяч аппаратов и доказало свою эффективность во время войны в Украине. В отличие от традиционных геостационарных систем Starlink работает через многочисленную группу низкоорбитальных спутников, которые быстро двигаются и постоянно меняются в зоне видимости. Пользовательский терминал непрерывно переключается между ними, и даже если сигнал кратковременно заглушен, соединение возобновляется через несколько секунд.

Как китайцы глушили Старлинк

Команда под руководством исследователя Яна Чжо описывает это как сложную цель для любой попытки перехвата или блокировки. Starlink использует фазированные антенны, динамические режимы смены частот и постоянное дистанционное управление параметрами через инженеров SpaceX в США. По мнению китайских авторов, противодействие возможно только путем создания электромагнитного щита из большого количества глушителей, размещенных в воздухе.

Моделирование показало, что для эффективного перекрытия территории Тайваня дроны должны работать на высоте около 20 километров и располагаться в 5–9 километрах друг от друга. В самом оптимальном сценарии достаточно примерно 935 таких точек подавления, но с менее мощным оборудованием количество растет до двух тысяч. Лучшим вариантом исследователи назвали использование узконаправленных антенн мощностью 26 дБВт.

В той же работе подчеркивается, что для уточнения модели требуются данные о работе пользовательских терминалов Starlink в реальных условиях. Авторы также отмечают, что массовые полеты вражеских дронов над островом вряд ли бы остались без ответа. Тайвань активно инвестирует в системы БПЛА и средства противодействия, а среди возможных сценариев – создание собственной оборонной сети, по принципу «Железного купола».

Интерес китайских исследователей к теме не новый: по данным Associated Press, в открытых научных источниках уже публиковали десятки работ, где предлагали способы выявления и нейтрализации орбитальной сети Starlink. Среди них – запуск спутников-шпионов для слежения и потенциального повреждения солнечных панелей, а также использование высокомощных лазеров.