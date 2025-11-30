Китай змоделював блокаду Starlink на Тайвані – вистачило 1000 дронів-глушилок    

Китай змоделював блокаду Starlink на Тайвані – вистачило 1000 дронів-глушилок30.11.25
Китайські дослідники запропонували технічний сценарій, який може повністю блокувати доступ Тайваню до мережі Starlink. У новій науковій роботі вони стверджують, що для цього знадобиться від тисячі до двох тисяч спеціально переобладнаних дронів-глушників.
Навіщо Китай проводив експеримент
Інтерес Китаю до теми пояснюють стрімким зростанням сузір’я Starlink, яке вже налічує понад 10 тисяч апаратів та довело свою ефективність під час війни в Україні. На відміну від традиційних геостаціонарних систем Starlink працює через численну групу низькоорбітальних супутників, які швидко рухаються та постійно змінюються в зоні видимості. Користувальницький термінал безперервно перемикається між ними, і навіть якщо сигнал короткочасно заглушено, з’єднання відновлюється через кілька секунд.
Як китайці глушили Старлінк
Команда під керівництвом дослідника Яна Чжо описує це як складну мету будь-якої спроби перехоплення чи блокування. Starlink використовує фазовані антени, динамічні режими зміни частот та постійне дистанційне керування параметрами через інженерів SpaceX у США. На думку китайських авторів, протидія можлива лише шляхом створення електромагнітного щита із великої кількості глушників, розміщених у повітрі.
Моделювання показало, що для ефективного перекриття території Тайваню дрони повинні працювати на висоті близько 20 кілометрів та розташовуватися за 5–9 кілометрів один від одного. У оптимальному сценарії досить приблизно 935 таких точок придушення, але з менш потужним обладнанням кількість зростає до двох тисяч. Найкращим варіантом дослідники назвали використання вузьконаправлених антен потужністю 26 дБВт.
У тій же роботі підкреслюється, що для уточнення моделі потрібні дані про роботу терміналів користувача Starlink в реальних умовах. Автори також зазначають, що масові польоти ворожих дронів над островом навряд чи залишилися б без відповіді. Тайвань активно інвестує у системи БПЛА та засоби протидії, а серед можливих сценаріїв – створення власної оборонної мережі, за принципом “Залізного бані”.
Інтерес китайських дослідників до теми не новий: за даними Associated Press, у відкритих наукових джерелах вже публікували десятки робіт, де пропонували способи виявлення та нейтралізації орбітальної мережі Starlink. Серед них – запуск супутників-шпигунів для стеження та потенційного пошкодження сонячних панелей, а також використання високопотужних лазерів.
