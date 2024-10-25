К 2029 году процессоры ARM будут у 40% ноутбуков

Аналитики TechInsights прогнозируют значительное увеличение доли процессоров ARM в сегменте ноутбуков, и к концу десятилетия ARM может занять до 40% рынка. На текущий момент процессоры x86 доминируют с долей 82%, тогда как ARM составляет 18%. В 2024 году существенных изменений не ожидается, однако с ростом популярности ARM к 2029 году прогнозируется удвоение доли ARM до 40%.

Основной вклад в развитие ARM на рынке ноутбуков вносят Apple, которая начала переход на ARM с процессорами M1 в 2020 году, и Qualcomm, активно развивающая процессоры Snapdragon X Elite/Plus для устройств на базе Windows. Важные преимущества ARM-устройств включают энергоэффективность и длительное время автономной работы.

Также ожидается, что компании Nvidia и MediaTek могут в будущем предложить свои ARM-решения для ноутбуков, что ускорит распространение данной архитектуры.

Компания Arm объявила о запуске новой технологии масштабирования графики под названием Accuracy Super Resolution (ASR), разработанной для улучшения качества изображения в мобильных играх и снижения энергопотребления устройств. Технология ASR базируется на AMD FidelityFX Super Resolution 2 и использует временное масштабирование, которое работает с данными нескольких кадров, в отличие от пространственного масштабирования, которое использует данные только одного кадра.

ASR особенно полезна для видеокарт с низким энергопотреблением, так как позволяет запускать игры с более высокой частотой кадров без ухудшения качества изображения. По заявлениям Arm, ASR увеличивает частоту кадров на 53% по сравнению с рендерингом в собственном разрешении на устройстве с графическим процессором Arm Immortalis-G720 и дисплеем 2800 x 1260. Тестирование на устройстве с чипом MediaTek Dimensity 9300 показало, что масштабирование с ASR при разрешении 540p потребляет значительно меньше энергии, чем игра в родном разрешении 1080p.

Arm планирует сделать технологию масштабирования ASR доступной для разработчиков под лицензией MIT с открытым исходным кодом и ожидает сотрудничества с заинтересованными компаниями.