До 2029 року процесори ARM будуть у 40% ноутбуків25.10.24
Аналітики TechInsights прогнозують значне збільшення частки процесорів ARM у сегменті ноутбуків, і до кінця десятиліття ARM може зайняти до 40% ринку. На даний момент процесори x86 домінують із часткою 82%, тоді як ARM становить 18%. У 2024 році істотних змін не очікується, проте зі зростанням популярності ARM до 2029 прогнозується подвоєння частки ARM до 40%.
Основний внесок у розвиток ARM на ринку ноутбуків роблять Apple, яка почала перехід на ARM з процесорами M1 в 2020 році, і Qualcomm, що активно розвиває процесори Snapdragon X Elite/Plus для пристроїв на базі Windows. Важливі переваги ARM-пристроїв включають енергоефективність та тривалий час автономної роботи.
Також очікується, що компанії Nvidia та MediaTek можуть у майбутньому запропонувати свої ARM-рішення для ноутбуків, що прискорить поширення цієї архітектури.
Компанія Arm оголосила про запуск нової технології масштабування графіки під назвою Accuracy Super Resolution (ASR), розробленої для покращення якості зображення в мобільних іграх та зниження енергоспоживання пристроїв. Технологія ASR базується на AMD FidelityFX Super Resolution 2 та використовує тимчасове масштабування, яке працює з даними кількох кадрів, на відміну від просторового масштабування, яке використовує дані лише одного кадру.
ASR особливо корисна для відеокарт з низьким енергоспоживанням, тому що дозволяє запускати ігри з вищою частотою кадрів без погіршення якості зображення.За заявами Arm, ASR збільшує частоту кадрів на 53% порівняно з рендерингом у власному дозволі на пристрої з графічним процесором Arm Immortalis-G720 і дисплеєм 2800 x 1260. Тестування на пристрої з чіпом MediaTek Dimensity що масштабування з ASR при роздільній здатності 540p споживає значно менше енергії, ніж гра в рідній роздільній здатності 1080p.
Arm планує зробити технологію масштабування ASR доступною для розробників під ліцензією MIT з відкритим вихідним кодом і очікує на співпрацю із зацікавленими компаніями.
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