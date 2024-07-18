ARM анонсировала технологию Accuracy Super Resolution — с ней частота кадров выше, а энергопотребление меньше

Компания Arm объявила о запуске новой технологии масштабирования графики под названием Accuracy Super Resolution (ASR), разработанной для улучшения качества изображения в мобильных играх и снижения энергопотребления устройств. Технология ASR базируется на AMD FidelityFX Super Resolution 2 и использует временное масштабирование, которое работает с данными нескольких кадров, в отличие от пространственного масштабирования, которое использует данные только одного кадра.

ASR особенно полезна для видеокарт с низким энергопотреблением, так как позволяет запускать игры с более высокой частотой кадров без ухудшения качества изображения. По заявлениям Arm, ASR увеличивает частоту кадров на 53% по сравнению с рендерингом в собственном разрешении на устройстве с графическим процессором Arm Immortalis-G720 и дисплеем 2800 x 1260. Тестирование на устройстве с чипом MediaTek Dimensity 9300 показало, что масштабирование с ASR при разрешении 540p потребляет значительно меньше энергии, чем игра в родном разрешении 1080p.

Arm планирует сделать технологию масштабирования ASR доступной для разработчиков под лицензией MIT с открытым исходным кодом и ожидает сотрудничества с заинтересованными компаниями.