ARM анонсировала технологию Accuracy Super Resolution — с ней частота кадров выше, а энергопотребление меньше18.07.24
Компания Arm объявила о запуске новой технологии масштабирования графики под названием Accuracy Super Resolution (ASR), разработанной для улучшения качества изображения в мобильных играх и снижения энергопотребления устройств. Технология ASR базируется на AMD FidelityFX Super Resolution 2 и использует временное масштабирование, которое работает с данными нескольких кадров, в отличие от пространственного масштабирования, которое использует данные только одного кадра.
ASR особенно полезна для видеокарт с низким энергопотреблением, так как позволяет запускать игры с более высокой частотой кадров без ухудшения качества изображения. По заявлениям Arm, ASR увеличивает частоту кадров на 53% по сравнению с рендерингом в собственном разрешении на устройстве с графическим процессором Arm Immortalis-G720 и дисплеем 2800 x 1260. Тестирование на устройстве с чипом MediaTek Dimensity 9300 показало, что масштабирование с ASR при разрешении 540p потребляет значительно меньше энергии, чем игра в родном разрешении 1080p.
Arm планирует сделать технологию масштабирования ASR доступной для разработчиков под лицензией MIT с открытым исходным кодом и ожидает сотрудничества с заинтересованными компаниями.
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