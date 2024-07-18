ARM анонсувала технологію Accuracy Super Resolution – з нею частота кадрів вища, а енергоспоживання менше

Компанія Arm оголосила про запуск нової технології масштабування графіки під назвою Accuracy Super Resolution (ASR), розробленої для покращення якості зображення в мобільних іграх та зниження енергоспоживання пристроїв. Технологія ASR базується на AMD FidelityFX Super Resolution 2 та використовує тимчасове масштабування, яке працює з даними кількох кадрів, на відміну від просторового масштабування, яке використовує дані лише одного кадру.

ASR особливо корисна для відеокарт з низьким енергоспоживанням, тому що дозволяє запускати ігри з вищою частотою кадрів без погіршення якості зображення. За заявами Arm, ASR збільшує частоту кадрів на 53% порівняно з рендерингом у власному дозволі на пристрої з графічним процесором Arm Immortalis-G720 та дисплеєм 2800 x 1260. Тестування на пристрої з чіпом MediaTek Dimensity 93 що масштабування з ASR при роздільній здатності 540p споживає значно менше енергії, ніж гра в рідній роздільній здатності 1080p.

Arm планує зробити технологію масштабування ASR доступною для розробників під ліцензією MIT з відкритим вихідним кодом і очікує на співпрацю із зацікавленими компаніями.