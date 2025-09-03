Исследование: украинцы меняют смартфон каждые 4-5 лет03.09.25
Большинство украинцев обновляют смартфоны нечасто. Согласно новому опросу Viber, проведённому среди около 40 тысяч человек, 55% участников покупают новые устройства раз в четыре–пять лет. Ещё 27% вовсе не приобретают телефоны самостоятельно, а чаще получают их в подарок. Лишь 17% опрошенных меняют смартфон каждые два–четыре года, а всего 1% обновляют его практически ежегодно — с выходом новых моделей.
В исследовании также выяснили, какие гаджеты, кроме телефона, наиболее востребованы. Треть респондентов (33%) чаще всего используют ноутбук, ещё 15% — стационарный компьютер. При этом почти треть (29%) обходится только смартфоном, не имея других устройств. Планшетами пользуются 14%, смарт-часами — 5%, а 3% назвали другие варианты.
Ранее Viber публиковала результаты аналогичных опросов. В частности, почти 40% украинцев признались, что проводят со смартфоном от четырёх до шести часов в день. Кроме того, прошлогоднее исследование Rakuten показало, что самой популярной маркой телефонов в Украине остаётся Samsung.
Другое исследование от Вайбер показало что проблема качества сна выходит за рамки только привычек использования гаджетов. Более трети украинцев спят менее шести часов в сутки: 36% сообщили, что спят по 4–6 часов, а 4% — меньше четырёх. Большинство же (43%) всё же получают 7–8 часов сна, ещё 14% — более восьми часов. Около 3% признались, что в будни недосыпают, но стараются компенсировать это отдыхом на выходных.
В целом данные показывают: значительная часть украинцев недосыпает, а смартфоны оказывают на качество сна скорее косвенное влияние, нежели становятся главной причиной усталости. Методология опроса предусматривала анонимное онлайн-анкетирование, ключевая возрастная группа — 34–45 лет, при этом более половины участников моложе 45 лет.
