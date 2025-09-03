Дослідження: українці змінюють смартфон кожні 4-5 років03.09.25
Більшість українців оновлюють смартфони не часто. Згідно з новим опитуванням Viber, проведеним серед близько 40 тисяч осіб, 55% учасників купують нові пристрої раз на чотири-п’ять років. Ще 27% зовсім не купують телефони самостійно, а частіше отримують їх у подарунок. Лише 17% опитаних змінюють смартфон кожні два-чотири роки, а лише 1% оновлюють його практично щороку – з виходом нових моделей.
У дослідженні також з’ясували, які гаджети, крім телефону, найбільш популярні. Третина респондентів (33%) найчастіше використовують ноутбук, ще 15% – стаціонарний комп’ютер. При цьому майже третина (29%) коштує лише смартфон, не маючи інших пристроїв. Планшетами користуються 14%, смарт-годинником – 5%, а 3% назвали інші варіанти.
Раніше Viber публікувала результати аналогічних опитувань. Зокрема, майже 40% українців зізналися, що проводять зі смартфоном від чотирьох до шостої години на день. Крім того, торішнє дослідження Rakuten показало, що найпопулярнішою маркою телефонів в Україні залишається Samsung.
Інше дослідження від Вайбер показало, що проблема якості сну виходить за рамки тільки звичок використання гаджетів. Більше третини українців сплять менше шести годин на добу: 36% повідомили, що сплять по 4–6 годин, а 4% менше чотирьох. Більшість же (43%) все ж таки отримують 7–8 годин сну, ще 14% — більше восьми годин. Близько 3% зізналися, що у будні недосипають, але намагаються компенсувати це відпочинком у вихідні.
Загалом дані показують: значна частина українців недосипає, а смартфони чинять на якість сну скоріше непрямий вплив, аніж стають головною причиною втоми. Методологія опитування передбачала анонімне онлайн-анкетування, ключова вікова група – 34-45 років, при цьому більше половини учасників молодше 45 років.
