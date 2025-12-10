Исследование: люди начали копировать фразы чат ботов с ИИ  

Исследование: люди начали копировать фразы чат ботов с ИИ10.12.25
Исследователи из Max Planck Institute for Human Development сообщили о признаках влияния чат-ботов на устную речь пользователей. В опубликованной в июле работе отмечается, что после появления ChatGPT авторы видеороликов на YouTube стали заметно чаще употреблять слова, характерные для языка крупных языковых моделей. В числе наиболее показательных примеров упоминаются такие термины, как “underscore”, “comprehend”, “bolster”, “swift”, “inquiry” и “meticulous”. Анализ охватывает период в полтора года и демонстрирует корреляцию между ростом популярности чат-ботов и изменениями в словарном запасе людей.
Дополнительные наблюдения привели журналисты Wired. По словам модераторов крупных сабреддитов, различать тексты, написанные пользователями, становится всё труднее, поскольку часть авторов перенимает манеру изложения, свойственную ИИ. Аналогичные тенденции описаны и в New York Times Magazine, где обратили внимание на британских парламентариев, использующих формулировки, необычные для местной политической риторики, но характерные для американских выступлений.
Похожие выводы исследователи сделали и по официальным сообщениям сети Starbucks о закрытии заведений. В них встречаются эмоциональные обороты, напоминающие структуру фраз, которую нередко создают генеративные модели. Прямых доказательств использования чат-ботов в этих случаях нет, однако лингвисты считают, что подобный стиль широко распространился именно после выхода современных систем ИИ.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Игровой руль Logitech G29: спорткар на столе
Расскажем про игровой руль Logitech G29 для ПК и PlayStation, а также дополнение в виде 6-ступенчатого переключателя передач Driving Force Shifter.
Игровой руль Logitech G29: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Исследование: люди начали копировать фразы чат ботов с ИИ искусственный интеллект исследования
После появления ChatGPT авторы видеороликов на YouTube стали заметно чаще употреблять слова, характерные для языка крупных языковых моделей
Операционной системе Windows исполнилось 40 лет Windows история
История Windows началась в конце семидесятых, когда Microsoft решила создать графическую оболочку для своего DOS
Исследование: люди начали копировать фразы чат ботов с ИИ
Операционной системе Windows исполнилось 40 лет
Monobank запустил monoбазар — конкурента OLX?
Опрос Top Lead и Мин Цифры: Как украинский бизнес использует искусственный интеллект
Toyota GR GT и GR GT3 получат двигатели V8 и более 640 л.с.
Защищенный смартфон Doogee V Max LR оснащен аккумулятором 20 500 мАч
Amazon анонсировала новые электронные книги Kindle Scribe и первый цветной Kindle Scribe Colorsoft
Philips представила первый в мире игровой монитор с экраном 1000 Гц
Apple и Samsung заняли топ-10 смартфонов в 4м квартале 2025 года
Netflix покупает Warner Bros за $82,7 миллиарда
Microsoft сменит дизайн меню Выполнить впервые за 30 лет
В Android появится возможность пометить звонок как важный