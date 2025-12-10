Исследование: люди начали копировать фразы чат ботов с ИИ

Исследователи из Max Planck Institute for Human Development сообщили о признаках влияния чат-ботов на устную речь пользователей. В опубликованной в июле работе отмечается, что после появления ChatGPT авторы видеороликов на YouTube стали заметно чаще употреблять слова, характерные для языка крупных языковых моделей. В числе наиболее показательных примеров упоминаются такие термины, как “underscore”, “comprehend”, “bolster”, “swift”, “inquiry” и “meticulous”. Анализ охватывает период в полтора года и демонстрирует корреляцию между ростом популярности чат-ботов и изменениями в словарном запасе людей.

Дополнительные наблюдения привели журналисты Wired. По словам модераторов крупных сабреддитов, различать тексты, написанные пользователями, становится всё труднее, поскольку часть авторов перенимает манеру изложения, свойственную ИИ. Аналогичные тенденции описаны и в New York Times Magazine, где обратили внимание на британских парламентариев, использующих формулировки, необычные для местной политической риторики, но характерные для американских выступлений.

Похожие выводы исследователи сделали и по официальным сообщениям сети Starbucks о закрытии заведений. В них встречаются эмоциональные обороты, напоминающие структуру фраз, которую нередко создают генеративные модели. Прямых доказательств использования чат-ботов в этих случаях нет, однако лингвисты считают, что подобный стиль широко распространился именно после выхода современных систем ИИ.