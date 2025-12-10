Дослідження: люди почали копіювати фрази чат ботів з ШІ

Дослідники з Max Planck Institute for Human Development повідомили про ознаки впливу чат-ботів на мовлення користувачів. В опублікованій у липні роботі зазначається, що після появи ChatGPT автори відеороликів на YouTube стали помітно частіше вживати слова, характерні для великих мовних моделей. Серед найбільш показових прикладів згадуються такі терміни, як “underscore”, “comprehend”, “bolster”, “swift”, “inquiry” та “meticulous”. Аналіз охоплює період півтора року і демонструє кореляцію між зростанням популярності чат-ботів і змінами в словниковому запасі людей.

Додаткові спостереження навели журналісти Wired. За словами модераторів великих сабреддитів, розрізняти тексти, написані користувачами, стає все важче, оскільки частина авторів переймає манеру викладу, властиву ШІ. Аналогічні тенденції описані і в New York Times Magazine, де звернули увагу на британських парламентаріїв, які використовують формулювання, незвичайні для місцевої політичної риторики, але характерні для американських виступів.

Схожі висновки дослідники зробили за офіційними повідомленнями мережі Starbucks про закриття закладів. Вони зустрічаються емоційні обороти, що нагадують структуру фраз, яку нерідко створюють генеративні моделі. Прямих доказів використання чат-ботів у цих випадках немає, проте лінгвісти вважають, що подібний стиль широко поширився саме після виходу сучасних ШІ систем.