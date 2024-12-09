Иконка батареи в Windows 11 станет другой09.12.24
Microsoft решила обновить значок батареи в Windows 11, сделав его более информативным. В последнем обновлении Dev Channel появилась переработанная иконка, которая заменит привычный черно-белый дизайн.
Теперь значок батареи на панели задач будет отображать уровень заряда с большей точностью и дополняться цветовой кодировкой. Зеленый цвет сигнализирует о процессе зарядки, а желтый указывает на активированный режим экономии энергии. Эти изменения помогут пользователям быстрее и удобнее оценивать состояние батареи.
Обновленный дизайн доступен для тестирования в сборке Dev Channel 26120.2510. Однако чтобы активировать новый значок, пользователям может потребоваться приложение ViVeTool. Примечательно, что изменения коснулись только панели задач: экран блокировки пока сохранит прежний вариант значка.
Microsoft продолжает улучшать Windows 11, делая интерфейс более визуально привлекательным и функциональным. Новый значок батареи — это шаг к более интуитивному пользовательскому опыту.
В Windows 11 вскоре появится возможность переназначения клавиши Copilot на другие действия. Сейчас Microsoft тестирует эту функцию в тестовой сборке Windows 11 Build 27729, а также для участников программы Windows Insider через Canary Channel. Официально Microsoft еще не объявляла о внедрении данной возможности, но если тестирование пройдет успешно, опция будет добавлена в одно из ближайших обновлений системы.
Функция будет полезна пользователям, которые предпочитают обходиться без ИИ-ассистента. Переназначение клавиши позволит использовать кнопку для других задач, например, быстрого вызова приложений или выполнения системных команд. Это актуально не только для ноутбуков серии Copilot+, но и для новых клавиатур, на которых предусмотрена клавиша активации ИИ-бота.
Такое нововведение позволит пользователям настраивать клавиатуру в соответствии с их предпочтениями, предоставляя большую гибкость и удобство при работе с Windows 11.
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