Иконка батареи в Windows 11 станет другой

Microsoft решила обновить значок батареи в Windows 11, сделав его более информативным. В последнем обновлении Dev Channel появилась переработанная иконка, которая заменит привычный черно-белый дизайн.

Теперь значок батареи на панели задач будет отображать уровень заряда с большей точностью и дополняться цветовой кодировкой. Зеленый цвет сигнализирует о процессе зарядки, а желтый указывает на активированный режим экономии энергии. Эти изменения помогут пользователям быстрее и удобнее оценивать состояние батареи.

Обновленный дизайн доступен для тестирования в сборке Dev Channel 26120.2510. Однако чтобы активировать новый значок, пользователям может потребоваться приложение ViVeTool. Примечательно, что изменения коснулись только панели задач: экран блокировки пока сохранит прежний вариант значка.

Microsoft продолжает улучшать Windows 11, делая интерфейс более визуально привлекательным и функциональным. Новый значок батареи — это шаг к более интуитивному пользовательскому опыту.

В Windows 11 вскоре появится возможность переназначения клавиши Copilot на другие действия. Сейчас Microsoft тестирует эту функцию в тестовой сборке Windows 11 Build 27729, а также для участников программы Windows Insider через Canary Channel. Официально Microsoft еще не объявляла о внедрении данной возможности, но если тестирование пройдет успешно, опция будет добавлена в одно из ближайших обновлений системы.

Функция будет полезна пользователям, которые предпочитают обходиться без ИИ-ассистента. Переназначение клавиши позволит использовать кнопку для других задач, например, быстрого вызова приложений или выполнения системных команд. Это актуально не только для ноутбуков серии Copilot+, но и для новых клавиатур, на которых предусмотрена клавиша активации ИИ-бота.

Такое нововведение позволит пользователям настраивать клавиатуру в соответствии с их предпочтениями, предоставляя большую гибкость и удобство при работе с Windows 11.