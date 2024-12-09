Іконка батареї у Windows 11 стане іншим

Microsoft вирішила оновити значок батареї у Windows 11, зробивши його більш інформативним. В останньому оновленні Dev Channel з’явилася перероблена іконка, яка замінить звичний чорно-білий дизайн.

Тепер піктограма батареї на панелі завдань відображатиме рівень заряду з більшою точністю та доповнюватиметься колірним кодуванням. Зелений колір сигналізує про процес заряджання, а жовтий вказує на активований режим економії енергії. Ці зміни допоможуть користувачам швидше та зручніше оцінювати стан батареї.

Оновлений дизайн доступний для тестування у збірці Dev Channel 26120.2510. Однак, щоб активувати новий значок, користувачам може знадобитися програма ViVeTool. Примітно, що зміни торкнулися лише панелі завдань: екран блокування поки що збереже колишній варіант значка.

Microsoft продовжує покращувати Windows 11, роблячи інтерфейс більш візуально привабливим та функціональним. Новий значок батареї – це крок до більш інтуїтивного досвіду користувача.

У Windows 11 невдовзі з’явиться можливість перепризначення клавіші Copilot на інші дії. Наразі Microsoft тестує цю функцію у тестовому складанні Windows 11 Build 27729, а також для учасників програми Windows Insider через Canary Channel. Офіційно Microsoft ще не оголошувала про впровадження цієї можливості, але якщо тестування пройде успішно, опцію буде додано до одного з найближчих оновлень системи.

Функція буде корисна користувачам, які воліють обходитися без асистента ІІ. Перепризначення клавіші дозволить використовувати кнопку для інших завдань, наприклад, швидкого виклику програм або виконання системних команд. Це актуально не лише для ноутбуків серії Copilot+, але й для нових клавіатур, на яких передбачено клавішу активації ІІ-бота.

Таке нововведення дозволить користувачам налаштовувати клавіатуру відповідно до їх уподобань, надаючи велику гнучкість та зручність при роботі з Windows 11.