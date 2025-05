Игры Metal Gear с 1987-го года распродались тиражом более 62,9 млн копий

В корпоративном профиле Konami появились свежие данные по ключевым игровым франшизам. Обновлённая статистика, замеченная пользователем MauroNL на форуме ResetEra, отражает заметный прирост продаж Silent Hill и Metal Gear за последний год.

Серия Metal Gear, стартовавшая в июле 1987 года, пополнилась ещё 500 тысячами проданных копий и теперь может похвастаться общим тиражом в 62,9 млн копий. Росту способствовал выход сборника Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 осенью 2023 года.

Франшиза Silent Hill с момента релиза первой части в марте 1999 года достигла отметки в 11,5 млн копий. В числе последних достижений — более 2 млн продаж ремейка Silent Hill 2, выпущенного в начале прошлого года. Konami явно рассчитывает на продолжение интереса, особенно с учётом предстоящих релизов.

Ожидается, что 28 августа выйдет ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, который, вероятно, даст серии новый импульс. Кроме того, компания напоминает об успехах таких японских тайтлов, как Pawafuru Puroyakyu, Yu-Gi-Oh! и Momotaru Dentetsu, — все они продолжают стабильно продаваться на различных платформах.

Call of Duty продолжает удерживать статус одной из самых знаковых и прибыльных игровых серий, несмотря на возникающие трудности. Хотя успех франшизы не вызывает сомнений, точные данные о продажах её игр появляются довольно редко. Однако недавно опубликованные судебные документы, предоставленные исполнительным директором Activision Питером Келли, дали представление о масштабах популярности отдельных частей серии.

Согласно этим данным, Call of Duty: Black Ops Cold War, выпущенная в 2020 году, достигла отметки в 30 миллионов проданных копий по всему миру. Её предшественница, Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, оказалась ещё успешнее, разойдясь тиражом более 41 миллиона копий. Ещё один крупный успех серии — Call of Duty: Black Ops 3, выпущенная в 2015 году, которая за почти десять лет превысила 43 миллиона проданных копий.

Эти впечатляющие результаты частично объясняют огромные затраты на разработку игр серии. Например, стало известно, что создание Call of Duty: Black Ops Cold War обошлось Activision в колоссальные 700 миллионов долларов. Эти суммы подчеркивают масштаб усилий, вложенных в поддержание популярности франшизы, которая остаётся одной из самых успешных в игровой индустрии.

Не пропустите интересное! Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате! Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram