Ігри Metal Gear з 1987 року розпродалися тиражем понад 62,9 млн копій14.05.25
У корпоративному профілі Konami з’явилися свіжі дані щодо ключових ігрових франшиз. Оновлена статистика, помічена користувачем MauroNL на форумі ResetEra, відображає помітний приріст продажів Silent Hill та Metal Gear за останній рік.
Серія Metal Gear, що стартувала в липні 1987 року, поповнилася ще 500 тисяч проданих копій і тепер може похвалитися загальним тиражем в 62,9 млн копій. Зростанню сприяв вихід збірки Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 восени 2023 року.
Франшиза Silent Hill з моменту релізу першої частини у березні 1999 року досягла позначки 11,5 млн копій. Серед останніх досягнень — понад 2 млн. продажів ремейку Silent Hill 2, випущеного на початку минулого року. Konami явно розраховує на продовження інтересу, особливо з урахуванням майбутніх релізів.
Очікується, що 28 серпня вийде ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater, який, напевно, дасть серії новий імпульс. Крім того, компанія нагадує про успіхи таких японських тайтлів, як Pawafuru Puroyakyu, Yu-Gi-Oh! і Momotaru Dentetsu, всі вони продовжують стабільно продаватися на різних платформах.
Call of Duty продовжує утримувати статус однієї з найзнакових і прибуткових ігрових серій, незважаючи на труднощі, що виникають. Хоча успіх франшизи не викликає сумнівів, точні дані про продаж її ігор з’являються досить рідко. Проте нещодавно опубліковані судові документи, надані виконавчим директором Activision Пітером Келлі, дали уявлення про масштаби популярності окремих частин серії.
Згідно з цими даними, Call of Duty: Black Ops Cold War, випущена в 2020 році, досягла позначки 30 мільйонів проданих копій по всьому світу. Її попередниця, Call of Duty: Modern Warfare 2019 року, виявилася ще успішнішою, розійшовшись тиражем понад 41 мільйон копій. Ще один успіх серії — Call of Duty: Black Ops 3, випущена в 2015 році, яка за майже десять років перевищила 43 мільйони проданих копій.
Ці значні результати частково пояснюють величезні витрати на розробку ігор серії. Наприклад, стало відомо, що створення Call of Duty: Black Ops Cold War обійшлося Activision в 700 мільйонів доларів. Ці суми наголошують на масштабі зусиль, вкладених у підтримку популярності франшизи, яка залишається однією з найуспішніших в ігровій індустрії.
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Ігри Metal Gear з 1987 року розпродалися тиражем понад 62,9 млн копій ігри статистика
Оновлена статистика, помічена користувачем MauroNL на форумі ResetEra, відображає помітний приріст продажів Silent Hill та Metal Gear за останній рік.
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