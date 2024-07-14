Игровые мышки получат функции поворота направления сенсора и динамическую чувствительность

Новые функции «поворота мыши» и динамической чувствительности теперь доступны на игровых мышках Razer Viper V3 Pro и Razer DeathAdder V3 HyperSpeed.

Поворот мыши

Эта функция настраивает горизонтальный угол считывания сенсора мыши, чтобы он соответствовал привычному положению мыши в руке. Это может быть полезно для геймеров, которые удерживают мышь под нестандартным углом. Настройка функции осуществляется через Razer Synapse, что позволяет геймерам адаптировать работу сенсора под свои индивидуальные предпочтения и стиль игры.

Динамическая чувствительность

Динамическая чувствительность предлагает геймерам постоянную адаптивную чувствительность, что позволяет лучше контролировать соотношение скорости движения курсора к реальному движению сенсора мыши. Это своего рода контролируемая настройка акселерации, в зависимости от резкости движения манипулятора. Геймеры могут выбрать один из трех профилей кривой соотношения:

Классический : Постепенное увеличение чувствительности (без ограничения) с увеличением скорости движения, как в настройках ускорения мыши Windows.

: Постепенное увеличение чувствительности (без ограничения) с увеличением скорости движения, как в настройках ускорения мыши Windows. Естественный : Плавная кривая, которая может быть удобна для различных стилей игры.

: Плавная кривая, которая может быть удобна для различных стилей игры. Скачок: Кривая, удобная для игроков в FPS, которым нужны разные настройки DPI для разных игровых ситуаций. Эта кривая позволяет DPI мгновенно изменяться от низкого до высокого значения при быстрых поворотах на 180 градусов, без потери преимущества низкого уровня DPI для прицеливания.

Геймеры также могут создать собственную кривую, адаптированную под их стиль игры.

Доступность

Функции теперь доступны на Razer Viper V3 Pro и Razer DeathAdder V3 HyperSpeed. Чтобы начать пользоваться ими, убедитесь, что Razer Synapse и прошивки мышей обновлены до последних версий.