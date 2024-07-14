Ігрові мишки отримають функції повороту напрямку сенсора та динамічну чутливість

Нові функції “повороту миші” та динамічної чутливості тепер доступні на ігрових мишках Razer Viper V3 Pro та Razer DeathAdder V3 HyperSpeed.

Поворот миші

Ця функція налаштовує горизонтальний кут зчитування миші, щоб він відповідав звичному положенню миші в руці. Це може бути корисним для геймерів, які утримують мишу під нестандартним кутом. Налаштування функції здійснюється через Razer Synapse, що дозволяє геймерам адаптувати роботу сенсора під свої індивідуальні уподобання та стиль гри.

Динамічна чутливість

Динамічна чутливість пропонує геймерам постійну адаптивну чутливість, що дозволяє краще контролювати співвідношення швидкості курсору до реального руху сенсора миші. Це свого роду контрольоване налаштування акселерації залежно від різкості руху маніпулятора. Геймери можуть вибрати один із трьох профілів кривої співвідношення:

Класичний : Поступове збільшення чутливості (без обмеження) зі збільшенням швидкості руху, як у налаштуваннях прискорення миші Windows.

: Поступове збільшення чутливості (без обмеження) зі збільшенням швидкості руху, як у налаштуваннях прискорення миші Windows. Природний : Плавна крива, яка може бути зручною для різних стилів гри.

: Плавна крива, яка може бути зручною для різних стилів гри. Скачок: Крива, зручна для гравців у FPS, яким потрібні різні налаштування DPI для різних ігрових ситуацій. Ця крива дозволяє DPI миттєво змінюватися від низького до високого значення при швидких поворотах на 180 градусів без втрати переваги низького рівня DPI для прицілювання.

Геймери також можуть створити власну криву, адаптовану під їхній стиль гри.

Доступність

Функції тепер доступні на Razer Viper V3 Pro та Razer DeathAdder V3 HyperSpeed. Щоб почати користуватися ними, переконайтеся, що Razer Synapse та прошивки мишей оновлені до останніх версій.