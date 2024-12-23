Игровой смартфон Honor GT оснащен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с охлаждающим радиатором

Компания Honor представила игровой смартфон Honor GT с флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 и усовершенствованной системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5514 мм².

Устройство оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит. Экран также интегрирует сканер отпечатков пальцев. Honor GT доступен с оперативной памятью объемом 12 или 16 ГБ и внутренним хранилищем от 256 ГБ до 1 ТБ. Аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Работает смартфон на MagicOS 9.0, основанной на Android 15. Камеры устройства включают 50-мегапиксельный основной модуль IMX906, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и 16-мегапиксельную фронтальную. Доступны три цвета корпуса: Ice White, Phantom Black и Aurora Green. Стоимость начинается от $300 за версию 12/256 ГБ, а топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ стоит $453. Продажи стартовали 18 декабря.