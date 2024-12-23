Ігровий смартфон Honor GT оснащений Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 з охолоджуючим радіатором23.12.24
Компанія Honor представила ігровий смартфон Honor GT із флагманським процесором Snapdragon 8 Gen 3 та удосконаленою системою охолодження з випарною камерою площею 5514 мм².
Пристрій оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю 4000 ніт. Екран також інтегрує сканер відбитків пальців. Honor GT доступний з оперативною пам’яттю об’ємом 12 або 16 ГБ та внутрішнім сховищем від 256 ГБ до 1 ТБ. Акумулятор ємністю 5300 мАг підтримує швидке заряджання потужністю 100 Вт.
Працює смартфон на MagicOS 9.0, заснованої на Android 15. Камери пристрою включають 50-мегапіксельний основний модуль IMX906, 12-мегапіксельний надширококутний і 16-мегапіксельний фронтальний. версію 12/256 ГБ, а топова модель з 16 ГБ ОЗУ та 1 ТБ ПЗУ коштує $453.
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