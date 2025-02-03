Игровой сервис Nvidia GeForce Now появился на Apple Vision Pro03.02.25
Прошел почти год с момента выхода Apple Vision Pro, но широкого практического применения для большинства пользователей гарнитура пока не получила. Однако ее функциональность расширилась благодаря поддержке облачного сервиса Nvidia GeForce Now, который открыл доступ к обширной библиотеке игр.
Запуск GeForce Now на Vision Pro осуществляется через браузер Safari, что избавляет от необходимости устанавливать дополнительные приложения. Сервис позволяет транслировать игры в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду, предлагая сверхширокий формат изображения и минимальную задержку при условии стабильного интернет-соединения. Поддержка Bluetooth-контроллеров, включая геймпады Microsoft Xbox и Sony DualShock, делает игровой процесс более комфортным.
Чтобы воспользоваться сервисом, владельцам гарнитуры достаточно открыть сайт play.geforcenow.com через Safari. Для обеспечения стабильной работы рекомендуется обновить устройство до последней версии visionOS и использовать высокоскоростное подключение к сети.
Выводы первых тестирующих
Некоторые зарубежные издания смогли досрочно получить новинку и подготовили обзоры этого устройства. С новой гарнитурой, интегрированной в экосистему Apple, пользователь может выполнять различные задачи – от просмотра фильмов или телевизионных программ на огромном виртуальном дисплее 4K HDR до отображения рабочей среды с Mac, включая Excel, Webex и Slack.
Гарнитура объединяет целый ряд технологий, решений и устройств, которые пользователь вынужден носить на лице. Потому компании пришлось пойти на ряд компромиссов. Например, чтобы уменьшить нагрузку на голову, минигарнитура получает энергию от внешнего источника.Но даже в таком случае устройство получилось довольно трудным и может вызвать дискомфорт при длительном использовании.
Система управления на базе отслеживания движений глаз и рук удостоилась отдельной похвалы. Она «на несколько световых лет превосходит любую другую потребительскую систему отслеживания рук или глаз». Хотя такая система не всегда удобна. Иногда она усложняет работу с гарнитурой, поскольку «необходимость смотреть на то, чем вы хотите управлять, действительно очень отвлекает».
В то же время новинка имеет ряд недостатков, одним из которых высока цена в $3499. Изображение в режиме сквозной передачи видео может быть размытым, а отслеживание рук и глаз непоследовательным.
В дополнение к совместным стриминговым программам, объявленным в прошлом месяце, компания говорит, что пользователи смогут получить доступ к программам от провайдеров кабельного телевидения, таких как Charter, Spectrum, Comcast, Cox, Sling TV и Verizon Fios.
Более 250 игр Apple Arcade также будут работать на Vision Pro, в частности Lego Builder’s Journey, Super Fruit Ninja, Bloons TD 6, Skatrix Pro, What the Golf?, Cut the Rope 3 и т.д. Другие совместимые программы, ориентированные на работу, включают Webex, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Notion и Todoist.
Программы Netflix и YouTube в перечне отсутствуют — теперь пользователи могут открыть сервисы через браузер.
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