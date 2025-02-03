Ігровий сервіс Nvidia GeForce Now з’явився на Apple Vision Pro03.02.25
Пройшов майже рік з моменту виходу Apple Vision Pro, але широкого практичного застосування для більшості користувачів гарнітура поки що не отримала. Однак її функціональність розширилася завдяки підтримці хмарного сервісу Nvidia GeForce Now, який відкрив доступ до широкої бібліотеки ігор.
Запуск GeForce Now на Vision Pro здійснюється через браузер Safari, що позбавляє необхідності встановлювати додаткові програми. Сервіс дозволяє транслювати ігри в роздільній здатності 4K з частотою 120 кадрів в секунду, пропонуючи надширокий формат зображення та мінімальну затримку за умови стабільного інтернет-з’єднання. Підтримка Bluetooth-контролерів, включаючи геймпади Microsoft Xbox та Sony DualShock, робить ігровий процес комфортнішим.
Щоб скористатися сервісом, власникам гарнітури достатньо відкрити сайт play.geforcenow.com через Safari. Для забезпечення стабільної роботи рекомендується оновити пристрій до останньої версії visionOS та використовувати високошвидкісне підключення до мережі.
Висновки перших тестувальників
Деякі закордонні видання змогли достроково отримати новинку та підготували огляди цього пристрою. З новою гарнітурою, інтегрованою в екосистему Apple, користувач може виконувати різні завдання – від перегляду фільмів або телевізійних програм на величезному віртуальному дисплеї 4K HDR до відображення робочого середовища з Mac, включаючи Excel, Webex та Slack.
Гарнітура поєднує цілу низку технологій, рішень та пристроїв, які користувач змушений носити на обличчі. Тому компанії довелося піти на низку компромісів. Наприклад, щоб зменшити навантаження на голову, гарнітура отримує енергію від зовнішнього джерела.
Система управління з урахуванням відстеження рухів очей і рук удостоїлася окремої похвали. Вона «на кілька світлових років перевершує будь-яку іншу споживчу систему відстеження рук чи очей». Хоча така система не завжди зручна. Іноді вона ускладнює роботу з гарнітурою, оскільки «необхідність дивитися на те, чим ви хочете керувати дійсно дуже відволікає».
У той же час новинка має ряд недоліків, одним з яких є висока ціна в $3499. Зображення в режимі наскрізної передачі відео може бути розмитим, а відстеження рук та очей непослідовним.
На додаток до спільних стрімінгових програм, оголошених минулого місяця, компанія каже, що користувачі зможуть отримати доступ до програм від провайдерів кабельного телебачення, таких як Charter, Spectrum, Comcast, Cox, Sling TV та Verizon Fios.
Більше 250 ігор Apple Arcade також працюватимуть на Vision Pro, зокрема Lego Builder’s Journey, Super Fruit Ninja, Bloons TD 6, Skatrix Pro, What the Golf?, Cut the Rope 3 і т.д. Інші сумісні програми, орієнтовані працювати, включають Webex, Zoom, Microsoft Teams, Slack, Notion і Todoist. Програми Netflix та YouTube у переліку відсутні – тепер користувачі можуть відкрити сервіси через браузер.
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