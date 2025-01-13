Игровой ноутбук Razer Blade 16 оснащен чипом AMD Ryzen AI 9 HX 370 и NVIDIA GeForce RTX 5090

Среди игровых ноутбуков на CES 2025 также показали новый Razer Blade 16, не только получивший обновленные составляющие, но и ставший самым тонким ноутбуком Razer с дискретной графикой. Новый корпус Razer Blade 16 зрительно не сильно отличается от предшественника. Это все еще минималистичный дизайн черного цвета с фирменным логотипом. Но на этот раз шасси на 30% тоньше – 14,9-17,4 мм (без учета ножек).

При этом изготовителю удалось увеличить ход клавиш с 1 до 1,5 мм. Уменьшение корпуса также не помешало улучшить звук THX Spatial Audio, где количество динамиков достигло шести. Также новый Razer Blade 16 впервые для этой модели получил процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370, конечно же, и видеоускорители NVIDIA до GeForce RTX 5090. Лептоп будет поддерживать до 64 ГБ LPDDR5X 8000 МГц.

Кроме того, 16-дюймовый экран будет иметь OLED-матрицу с разрешением QHD+, скоростью реакции 0,2 мс и частотой обновления изображения 240 Гц. Отмечается, что в этот раз лэптоп получит немного меньшую емкость аккумулятора, чем была раньше, а именно 90 Втч. Через 45 минут он будет заряжаться до 80%. Новый Razer Blade 16 должен поступить в продажу в США в первом квартале 2025 года. Уровень цен пока не объявляется.