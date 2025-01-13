Ігровий ноутбук Razer Blade 16 оснащений чіпом AMD Ryzen AI 9 HX 370 та NVIDIA GeForce RTX 5090

Серед ігрових ноутбуків на CES 2025 також показали новий Razer Blade 16, який не тільки отримав оновлені складові, але і став найтоншим ноутбуком Razer з дискретною графікою. Новий корпус Razer Blade 16 зорово не сильно відрізняється від попередника. Це ще мінімалістичний дизайн чорного кольору з фірмовим логотипом. Але цього разу шасі на 30% тонші – 14,9-17,4 мм (без урахування ніжок).

При цьому виробнику вдалося збільшити хід кнопок з 1 до 1,5 мм. Зменшення корпусу також не завадило покращити звук THX Spatial Audio, де кількість динаміків сягнула шести. Також новий Razer Blade 16 вперше для цієї моделі отримав процесор AMD Ryzen AI 9 HX 370, звичайно ж, і відеоприскорювач NVIDIA до GeForce RTX 5090. Лептоп буде підтримувати до 64 ГБ LPDDR5X 8000 МГц.

Крім того, 16-дюймовий екран матиме OLED-матрицю з роздільною здатністю QHD+, швидкістю реакції 0,2 мс та частотою оновлення зображення 240 Гц. Зазначається, що цього разу лептоп отримає трохи меншу ємність акумулятора, ніж раніше, а саме 90 Втч. Через 45 хвилин він заряджатиметься до 80%. Новий Razer Blade 16 має надійти у продаж у США у першому кварталі 2025 року. Рівень цін поки що не оголошується.