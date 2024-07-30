Игровой монитор Gigabyte AORUS FO27Q2 с QD-OLED-экраном 27″ и 240 Гц будет продаваться в Украине30.07.24
Компания Gigabyte представила на украинском рынке новый игровой монитор AORUS FO27Q2. Модель оснащена QD-OLED панелью с диагональю 27 дюймов и разрешением 1440p. Монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц и обладает углом обзора 178 градусов. Время отклика составляет всего 0.03 мс, а контрастность достигает впечатляющих 1 500 000:1. Экран также поддерживает отображение 10-битных цветов.
Для подключения в AORUS FO27Q2 предусмотрены порты HDMI 2.1, DP 1.4, USB Type-C (DP Alt), а также аудиовыход и несколько USB-A. HDMI 2.1 позволяет выводить картинку с разрешением до 2K и частотой до 144 Гц. Монитор оснащен подставкой с регулировкой по высоте и наклону, что обеспечивает удобство использования.
Продажи AORUS FO27Q2 начнутся в Украине в ближайшее время, однако цена новинки пока не объявлена.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy S24 Ultra через полгода после релиза: почему не поздно?
Обыватели заметят считанные изменения в смартфонах лишь при прямом сопоставлении. Нам же, после полгода использования Samsung Galaxy S23 Ultra новый S24 Ultra показался даже свежее чем можно себе представить.
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Игровой монитор Gigabyte AORUS FO27Q2 с QD-OLED-экраном 27″ и 240 Гц будет продаваться в УкраинеAorus Gigabyte монитор события в Украине
Gigabyte представила на украинском рынке новый игровой монитор AORUS FO27Q2. Модель оснащена QD-OLED панелью с диагональю 27 дюймов и разрешением 1440p. Монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц и обладает углом обзора 178 градусов
Google Диск сможет добавлять автоматические субтитры к видеоGoogle видео обновление
Пользователи Google Workspace получают автоматические субтитры без дополнительных настроек, если их администраторы не отключат эту опцию