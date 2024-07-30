Игровой монитор Gigabyte AORUS FO27Q2 с QD-OLED-экраном 27″ и 240 Гц будет продаваться в Украине

Компания Gigabyte представила на украинском рынке новый игровой монитор AORUS FO27Q2. Модель оснащена QD-OLED панелью с диагональю 27 дюймов и разрешением 1440p. Монитор поддерживает частоту обновления 240 Гц и обладает углом обзора 178 градусов. Время отклика составляет всего 0.03 мс, а контрастность достигает впечатляющих 1 500 000:1. Экран также поддерживает отображение 10-битных цветов.

Для подключения в AORUS FO27Q2 предусмотрены порты HDMI 2.1, DP 1.4, USB Type-C (DP Alt), а также аудиовыход и несколько USB-A. HDMI 2.1 позволяет выводить картинку с разрешением до 2K и частотой до 144 Гц. Монитор оснащен подставкой с регулировкой по высоте и наклону, что обеспечивает удобство использования.

Продажи AORUS FO27Q2 начнутся в Украине в ближайшее время, однако цена новинки пока не объявлена.