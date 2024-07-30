Ігровий монітор Gigabyte AORUS FO27Q2 з QD-OLED-екраном 27″ та 240 Гц буде продаватися в Україні30.07.24
Компанія Gigabyte представила на українському ринку новий ігровий монітор AORUS FO27Q2. Модель оснащена QD-OLED панеллю з діагоналлю 27 дюймів та роздільною здатністю 1440p. Монітор підтримує частоту оновлення 240 Гц і має кутом огляду 178 градусів. Час відгуку складає всього 0.03 мс, а контрастність досягає 1500000:1. Екран також підтримує відображення 10-розрядних кольорів.
Для підключення в AORUS FO27Q2 передбачені порти HDMI 2.1, DP 1.4, USB Type-C (DP Alt), а також аудіовиход та кілька USB-A. HDMI 2.1 дозволяє виводити картинку з роздільною здатністю до 2K і частотою до 144 Гц. Монітор оснащений підставкою з регулюванням по висоті та нахилу, що забезпечує зручність використання.
Продаж AORUS FO27Q2 розпочнеться в Україні найближчим часом, проте ціна новинки поки не оголошена.
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