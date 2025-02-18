Игра Metal Gear Solid Delta: Snake Eater выйдет в августе

Konami объявила дату выхода ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater, который получил название Metal Gear Solid Delta. Оригинальная игра была выпущена в 2004 году и считается одной из ключевых частей серии.

Ремейк сохраняет оригинальный сюжет, но предложит обновленную графику на движке Unreal Engine 5 и переработанный игровой процесс. Действие разворачивается в 1960-х годах, когда агент Снейк отправляется в СССР с миссией по поиску ученого, разрабатывающего боевого шагохода, способного нести ядерное оружие. Операция принимает неожиданный поворот и становится угрозой для глобальной безопасности.

Релиз Metal Gear Solid Delta: Snake Eater запланирован на 28 августа 2025 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и PC.